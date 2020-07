Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta segunda-feira (27), a coleta de restos de construção civil, inservíveis, galhos e lixo domiciliar na Rua da Lua, no Bairro Aquarius, em Tamoios. Foram retiradas cerca de 11 toneladas de lixo.



A ação contou com 1 carreta, 1 retroescavadeira e 3 funcionários. Apesar da coleta de lixo domiciliar no local ser feita às segundas, quartas de sextas-feiras a partir das 14 horas, o descarte irregular é uma prática frequente dos moradores.



A Comsercaf ressalta que o morador tem a obrigação legal de contratar uma caçamba para realizar o descarte deste tipo de material. A companhia estipula a coleta de até de 3m³ de lixo, que deve estar ensacado. Em casos de descarte irregular ou poda sem autorização dos órgãos competentes, o responsável será notificado e, em seguida, multado, com base na Lei nº 2330/2010. As multas podem variar de acordo com a quantidade de resíduos e o impacto ambiental promovido.



“Infelizmente a população descarta toneladas de resíduos de forma irregular diariamente, e apesar da baixa na operação provocada pela queda da arrecadação do município e dos royalties, a autarquia se dedica para fazer a coleta e manter a cidade limpa, mas sem a colaboração dos moradores fica inviável” – fala Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.