Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio divulgou na tarde desta terça-feira (28) a notícia do cancelamento do tradicional Réveillon na Praia do Forte, o segundo maior do Estado do Rio de Janeiro. A definição foi dada pelo Gabinete de Gestão de Crise do município, que desde o início da pandemia do novo coronavírus vem traçando os rumos da cidade, e os passos a serem seguidos, baseados nos números e no controle referente ao avanço da covid-19. A nota da Prefeitura informa ainda que a Secretaria de Turismo não irá realizar a festa da forma como sempre foi realizada em anos anteriores, com shows e queima de fogos, mas informa que o Fim de Ano será realizado de forma diferente, em discussão com o trade turístico e entidades representativas, além das pastas e Secretarias envolvidas.

'Estamos estudando alternativas para a virada de 2020 para 2021. O que temos definido até o momento é que não vamos realizar e nem autorizar qualquer evento em área pública', explica o Prefeito de Cabo Frio, Adriano Moreno (DEM). A recomendação também engloba os eventos privados em áreas públicas, que não receberão autorização.

Considerado o segundo maior Réveillon do estado, chegando a ter um público de 1 milhão de pessoas nas areias da Praia do Forte, o cancelamento não pegou de surpresa a Associação de Hotéis e Gastronomia da cidade, que representa o ramo hoteleiro, restaurantes, bares e espaços gastronômicos do município:' Nós ainda não fomos notificados oficialmente, mas já esperávamos pelo cancelamento do Réveillon, seguindo até a decisão de capitais como o Rio de Janeiro. Não vemos com maus olhos a não realização da festa, até pelo contágio do coronavírus. Nós não vendemos o Réveillon pela festa na Praia do Forte, vendemos o período de férias mais caro e mais procurado do ano', afirma Carlos Cunha, Presidente da entidade.

Questionado se o trade turístico e empresarial de Cabo Frio enxerga prejuízos com o cancelamento dos festejos de fim de ano na cidade, o Presidente da ACF alega que se a pandemia estiver controlada ou normalizada e os hotéis e pousadas puderem trabalhar com a quantidade normal de leitos e ocupação, as vendas acontecerão e os turistas virão para Cabo Frio: ' Nos últimos anos não tivemos uma antecipação da divulgação da programação. Em 2019 soubemos na véspera do Natal quais seriam as atrações e se teria a queima de fogos. No Peró, por exemplo, até a véspera do Réveillon não sabíamos nada, nem se teria. Esse evento ainda não foi tratado pela Prefeitura de forma profissional para vendê-lo com antecedência, como fazemos com todos os nossos pacotes vendidos pelo trade', explica Carlos Cunha, representante do setor hoteleiro da cidade.