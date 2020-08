Secretário de Fazenda de Cabo Frio lança o livro 'A Bíblia e as finanças'

Cabo Frio - O professor Clésio Guimarães, nascido em Minas Gerais (aposto que poucos sabiam disso ne?), chegou ainda criança em Cabo Frio no ano de 1955 e por isso, podemos chamá-lo de um legítimo mineiro cabo-friense, - ou cabo-friense mineiro? - mais conhecido como Secretário de Fazenda do município acaba de lançar seu primeiro livro, 'A Bíblia e as Finanças' pela Sophia editora.

Em entrevista Exclusiva ao O Dia, Clésio diz que o livro era um projeto antigo, alimentado desde o tempo em que mantinha uma coluna semanal no Jornal 'Folha dos Lagos' onde escrevia sobre economia: 'Sempre estive envolvido com o tema Economia. Como Professor universitário de micro e macroeconomia, diretor financeiro de empresas na área privada e Secretário de Fazenda de Cabo Frio'.

A obra demorou cerca de 4 meses para ficar pronta, baseada em pesquisas de passagens bíblicas que abordavam temas financeiros e traçando um paralelo com experiências pessoais, dentro de sua jornada de trabalho na carreira e ainda contrapondo com cenários econômicos atuais:' No livro procuro demonstrar que a Bíblia apresenta um amplo e vasto cenário econômico. Destaco alguns aspectos dessa visão contracenando com a realidade. Tento mostrar ao leitor que a economia seria a mais pura e nobre das ciências, se não fosse a ganância e a exploração do homem pelo homem', revela o autor Clésio Guimarães.

Apesar de já se sentir realizado com o lançamento do Livro 'A Bíblia e as Finanças', ele avisa que não vai parar por aí e nos adianta já estar trabalhando na próxima obra que terá como tema 'A Bíblia e o Marketing'.