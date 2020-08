Serviço de Resgate Emergencial em Tamoios registra 21 ocorrências em 10 dias

Cabo Frio - O novo Serviço de Resgate implantado pela Prefeitura de Cabo Frio no distrito de Tamoios atendeu 21 ocorrências em 10 dias de funcionamento. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (17). De acordo com a equipe, a maioria dos atendimentos aconteceu na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, que corta todo o segundo distrito.



Nesses dez primeiros dias de funcionamento, o Resgate fez cinco atendimentos a acidentes de trânsito na RJ-106. Outros nove atendimentos foram feitos em via pública. Seis pessoas foram socorridas em domicílio e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, além de resgate em um caso de afogamento.

A implantação desse atendimento era uma solicitação antiga dos moradores. Essa é a primeira ambulância de resgate a acidentes atuando de maneira fixa no distrito, proporcionado mais agilidade e diminuição no tempo de salvamento das vítimas.



A equipe de resgate, formada por enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria de Saúde, fica fixa na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios. Cada equipe é composta por três profissionais por plantão: um motorista, um auxiliar de enfermagem e um enfermeiro.



Em caso de acidentes a solicitação de resgate pode ser feita por meio do número 2646-1736, que funciona 24 horas. A área de atuação da ambulância de resgate vai do bairro Botafogo até a ponte que liga Tamoios a Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu.