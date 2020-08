Homem é perseguido e preso no Porto do Carro com farto material entorpecente

Cabo Frio - Um homem foi preso na noite desta terça-feira (18) por tráfico de drogas após um cerco da Polícia Militar no bairro Porto do Carro em Cabo Frio com uma quantidade farta de material entorpecente, pronto para a venda e comercialização.

Os policiais militares do 25º BPM se dirigiram a localidade após denúncias de prática criminosa no bairro Porto do Carro na cidade. Ao confirmarem a denúncia, os Pms realizaram o cerco na localidade e um homem suspeito tentou fugir ao ver a viatura, mas foi perseguido e alcançado. Na perseguição e prisão, os policiais apreenderam 1.100 pedras de crack, 675 trouxinhas de maconha e 400 cápsulas de cocaína, além de dinheiro em espécie.

O homem foi preso e conduzido a 127ª DP.