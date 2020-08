Suspeitos de assaltar uma loja em Cabo Frio são presos em Rio Bonito

Cabo Frio - Três homens foram presos em uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil. Eles são suspeitos de assaltar uma loja de departamentos em Cabo Frio, na Região dos Lagos, poucas horas antes. Um deles possuía diversos mandados de prisão. O caso aconteceu na Rodovia Governador Mario Covas (BR-101), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio, na tarde desta quarta-feira (19).



Equipes da PRF e da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) foram acionadas, após receberem informações sobre suspeitos de praticarem o roubo à loja em Cabo Frio. Os indivíduos estavam voltando para a capital fluminense. Na altura de Rio Bonito, os policiais conseguiram interceptar o bando.

Um homem reagiu à prisão, tentou escapar, mas acabou sendona perna e foi preso. Opossuía seis mandados de prisão por diversos crimes. Ele é suspeito de ser um dos maiores assaltantes de lojas de departamentos no Rio de Janeiro e na Região Metropolitana. O homem foi socorrido para o hospital.Foram recuperados os celulares e eletrônicos roubados da loja, além de uma quantia em dinheiro. Duas armas foram apreendidas com os criminosos.A ocorrência foi encaminhada para a DRFA, na, na Zona Norte do Rio.