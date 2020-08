Prefeito de Cabo Frio volta atrás e proíbe a entrada de ônibus de excursão e turismo

Cabo Frio - O que estava tudo certo para a liberação de entrada dos ônibus de turismo e excursão a partir de 1 de setembro em Cabo Frio, não está mais. O Prefeito da cidade, Dr. Adriano do DEM voltou atrás e lançou um novo decreto de número 6.317, publicado nesta quarta-feira (19) no Diário Oficial da Prefeitura, proibindo o acesso, circulação e a permanência desses veículos na cidade.

O decreto atual anula o anterior de número 6.304 do dia 30 de julho de 2020 que autorizava, caso o cenário epidemiológico fosse favorável, a entrada dos ônibus de excursão e turismo com lotação máxima na cidade, após muita pressão, manifestações e reuniões do setor turístico, hoteleiro, dos guias de turismo e dos prestadores de serviço das praias da cidade. Os motivos que levaram o cancelamento da decisão e a nova posição do Governo é o aumento acentuado, segundo o decreto, do número de pessoas infectadas pela Covid-19 em vários Estados do Brasil, podendo então comprometer as ações de combate e enfrentamento ao coronavírus que vem sendo desenvolvidas e aplicadas no município desde o início da pandemia no mês de março.

Em novo decreto, Prefeito da cidade volta atrás e proíbe a entrada de veículos de excursão - Prefeitura de Cabo Frio

O documento é claro ao proibir a entrada dos veículos de turismo e excursão como ônibus, micro-ônibus, vans e similiares na cidade e nos limites territoriais do município com o intuito de 'resguardar' a saúde da população cabo-friense. A notícia pegou muitos de surpresa e não agradou os setores do Turismo, que prometem manifestações e reivindicações dos seus direitos.