Cerca de 92% da população do Rio de Janeiro mora em área de baixo risco para Covid-19, inclusive a Região dos Lagos

Cabo Frio - Um novo relatório da Secretaria Estadual Extraordinária de enfrentamento ao coronavírus foi divulgado nesta semana classificando novamente a Baixada Litorânea, que inclui a Região dos Lagos, e os municípios de Cabo Frio, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia, como de baixo risco para a Covid-19.

Nesta quarta atualização da nota técnica e no painel de indicadores referente a pandemia do novo coronavírus no Estado do Rio de Janeiro, sete regiões são definidas como bandeira amarela, o que indica risco baixo para o vírus. Juntas, as sete regiões do Estado somam e representam 92,4% da população fluminense.

A atualização do Pacto Covid traz a análise da Semana Epidemiológica 31 (de 26 de julho a 1 de agosto) em relação à Semana Epidemiológica 29 (de 12 a 18 de julho). A tendência de evolução e mudança para a cor amarela em todo o Estado do Rio de Janeiro pode ser observada, na prática, pela redução dos indicadores analisados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde, como taxa de ocupação de leitos, e os casos e óbitos por coronavírus, segundo a secretária extraordinária de Covid, Flávia Barbosa.



"Acompanhamos as regiões Metropolitana I e II, onde vivem 73% da população fluminense, se mantendo em risco baixo para Covid por seis semanas seguidas. O movimento de interiorização da epidemia observado nos demais municípios também já apresenta índices decrescentes. A bandeira amarela avançando para mais regiões do estado permite a flexibilização gradativa de medidas de isolamento decretadas anteriormente", aponta a secretária.



Entenda a tabela de cores:



A tabela da Secretaria Extraordinária da Covid-19 está dividida em cinco cores. A roxa indica um risco muito alto de transmissão do novo coronavírus; a vermelha indica risco alto; na laranja o risco é moderado; com a amarela significa que é baixo; e a verde aponta um risco muito baixo.



Para enquadrar as regiões do estado nas faixas de cores são usados seis indicadores, três deles relativos à capacidade do sistema de saúde de atender os pacientes de covid-19 e três indicadores epidemiológicos, com o número de novos óbitos pela doença, casos e percentual de testes positivos em relação ao total dos exames realizados.