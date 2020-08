Prefeitura de Cabo Frio recebe reivindicações da Associação de Hotéis

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio recebeu na tarde desta quinta-feira (20), o documento com as reivindicações da Associação de Hotéis de Cabo Frio quanto à revogação do decreto que permitia a entrada de ônibus e vans de turismo a partir de 1º de setembro. A flexibilização foi suspensa em publicação no Diário Oficial de quarta-feira (19), levando em consideração o aumento no número de casos de pessoas infectadas pela Covid-19 nos estados de origem da maioria dos turistas que visitam Cabo Frio.



No documento, a associação pede que seja mantida a entrada do equivalente a metade da capacidade do Terminal de Ônibus de Turismo, 60 ônibus e vans. A Associação de Hotéis também pede a liberação das praias e sugere a autorização para barracas e quiosques com licença, cada um com 10 jogos de mesa com 4 metros de distância cada um. Por fim, a associação pede que seja autorizado o aumento na capacidade dos hotéis e pousadas para 80%. Atualmente, por causa da pandemia, a Prefeitura permite que os estabelecimentos funcionem com 40% da capacidade.



A Prefeitura de Cabo Frio enviará o documento com as recomendações para análise do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o artigo 8º do Decreto nº 6.304, de 30 de julho de 2020, já previa a revogação de acordo com a situação da pandemia da Covid-19, visando resguardar a saúde dos cabo-frienses. Como exemplo, nesta quinta-feira o estado de Minas Gerais, de onde vem a maior parte dos nossos turistas, tem aumento de 7% no número de infectados pelo Novo Coronavírus.