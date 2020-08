Alimentação saudável, beber muita água e dormir bem aumentam a imunidade, primordial na Covid-19

Cabo Frio - Nunca se falou tanto em imunidade, e a importância dela, quanto agora em tempos de pandemia do coronavírus. O sistema imunológico do nosso corpo é a defesa do organismo contra os agentes infecciosos, constituído por células especiais, tecidos, proteínas e órgãos que tem o papel de nos defender contra bactérias contidas no ar e os vírus. Com o surgimento da Covid-19, e o desconhecimento real dos efeitos da doença, bem como age nos organismos e quais sequelas deixam, manter uma boa imunidade passou a ser fator crucial de sobrevivência, defesa e resistência ao vírus.

Segundo a nutricionista Christiane Rodrigues, existem alguns alimentos que ajudam consideravelmente a melhorar a imunidade, dentre eles as frutas cítricas como laranja, limão, abacaxi e maracujá, ricas em vitamina C, responsável por aumentar a produção de glóbulos brancos, que fazem parte do sistema imunológico, algumas verduras como brócolis, couve e outros vegetais verdes escuro, também ricos de vitamina C e os legumes como pimentão, cenoura e tomate que também são verdadeiros aliados para o aumento da imunidade, porque possuem o betacaroteno, um antioxidante que estimula as células imunológicas.

'De acordo com a classe médica, não existe um exame único capaz de detectar se a pessoa está com a imunidade prejudicada. O ideal é sempre procurar um médico, ao perceber e sentir sintomas recorrentes ou persistentes', afirma a doutora Christiane Rodrigues.

O empresário Daniel Lima, da 'Marmi Light, a sua comida saudável', empresa delivery de almoço, lanches e sucos naturais, diz que uma boa e balanceada alimentação, com alimentos saudáveis, coloridos e regados a muita salada, fazem toda diferença nesse tempo de pandemia e colaboram muito para uma imunidade alta: 'Além do nosso cardápio diário e saudável dos almoços, com opções diferenciadas diariamente, temos uma infinidade de lanches e sucos naturais, que aliados melhoram e muito a saúde, a resistência e mantém a imunidade sempre em alta. Almoços caprichados de legumes, verduras, grãos, carnes e saladas. combinadas num cardápio selecionado para a saúde e o bem-estar', conta ele.

Seguindo nas dicas dos alimentos que dão um up na imunidade, a Nutricionista Christiane Rodrigues fala dos grãos, como feijão, soja, grão de bico e ervilha, ricos em vitamina B, importantes para o metabolismo energético e o ferro, que age na manutenção do sistema imunológico. 'Castanhas e nozes são fontes ricas de zinco, nutriente crucial para funcionamento do organismo. Temos o leite, especialmente se for enriquecido com vitaminas, que contribui como fonte de proteínas que repõe as energias das células. Por fim, temos as carnes vermelhas e brancas, ricas em proteínas e minerais como o zinco e o ferro, ajudando no fortalecimento da tão sonhada alta imunidade'.

Mas a doutora alerta que por mais importante que seja ter uma alimentação saudável, é preciso ainda evitar alimentos doces, gordurosos, fast-foods, e o primordial, beber muita água e dormir bem, para aí sim termos uma imunidade alta e desejada para vencer qualquer vírus.