Quantidade de pré-candidatos a Prefeito em Cabo Frio impressiona

Cabo Frio - Para uma cidade que acumula alguns acontecimentos ruins em sua recente história política e administrativa, tal como constantes atrasos nos pagamentos do funcionalismo público, demissões em massa de contratados e comissionados, crise na Saúde, greves e paralisações na Educação resultando em milhares de alunos que não concluíram o ano letivo de 2019 e segundo o atual Prefeito, endividada em cerca de R$ 1,5 bilhão e sem recursos sequer para tapar os buracos do município, a quantidade de postulantes ao cargo de Prefeito nesse próximo pleito eleitoral municipal impressiona.

De ex-Prefeitos a Vereadores, Deputados, empresários e militares, o número de pré-candidatos a Prefeitura Municipal de Cabo Frio já passa de 20 para as próximas eleições, que foi adiada conforme o novo calendário eleitoral para o dia 15 de novembro de 2020.

'Teremos muitos candidatos a Prefeito que serão apenas balão de ensaio, ou seja, apenas querem compor a chapa como Vice e outros que acham que irão mudar a cidade com utopias', afirma Lucas Alcântara de Bragança, Advogado Criminalista com especialidade em Direito Eleitoral.

Com uma população de aproximadamente 226.525 pessoas, segundo informações do IBGE referentes a 2019 e um número estimado pelo TRE do Rio de Janeiro de 149.701 eleitores para as próximas eleições municipais, Cabo Frio lidera o ranking de pré-candidaturas a Prefeito na Região dos Lagos.

Segundo o Dr. Thiago Rigaud, há muitas pessoas empenhadas em questões sociais e que buscam um assento no parlamento ou no Poder Executivo com a valoroza intenção de viabilizar ou melhorar o atendimento aos seus assistidos, sendo um 'braço' da comunidade na busca de melhorias e de proporcionar uma vida melhor à população: 'Vejo também muitos oportunistas que se candidatam, sem ao menos terem conhecimento das funções de um Vereador ou de um Prefeito, qual o papel dos poderes e quais atribuições dos cargos. Alguns enxergam a política como 'trampolim' para alavancar sua nova profissão, que é a de politico', declara o Advogado que também atua na área eleitoral.

Com a mudança na data das Eleições Municipais em todo Brasil, as convenções partidárias para a escolha de candidatos serão realizadas no período de 31 de agosto a 16 de setembro e os partidos e as coligações terão até o dia 26 de setembro para solicitarem à Justiça Eleitoral o registro dos Candidatos.

O Jornalista e comentarista político Luiz Cláudio Júnior acredita que esse número de candidaturas diminuirá ao menos pela metade, já que muitos se unirão e farão alianças e coligações: 'Os cabo-frienses precisam ficar de olhos abertos, por que existem pré-candidatos que nem conhecem a cidade. Cientes de uma arrecadação recorde oriunda do pré-sal projetada para os próximos anos, as eleições acabam atraindo oportunistas eleitoreiros. Essa eleição para Prefeito vai ser disputada, onde em 45 anos na história da cidade não temos um franco favorito ao pleito', afirma.

O advogado Dr. Thiago Rigaud, do MTM Advogados Associados, vê o aumento no número de candidatos com bons olhos, pois fomenta nos eleitores uma oportunidade maior de escolha dos seus votos, proporcionado assim oportunidade igualitária a todos àqueles que almejam realmente exercerem um cargo político com sabedoria e amor a Cabo Frio.