Vídeo flagra Policial Civil ameaçando clientes e um dono de bar com um fuzil em Cabo Frio

Cabo Frio - Um homem identificado como Policial Civil foi flagrado em vídeo - que você confere aqui em O Dia - ameaçando com um fuzil algumas pessoas e o dono de um bar na Avenida Marlin, próximo a entrada da Praia das Conchas, no bairro da Ogiva em Cabo Frio neste fim de semana.

Segundo informações de testemunhas, o policial que não estava de servico, teria se irritado com a 'aglomeração' no local, e aos gritos, exigia que as pessoas o respeitassem por ser um policial. As imagens que viralizaram nestes últimos dias, mostra o homem pegando a arma dentro de um carro com luzes especiais, como uma sirene das viaturas oficiais da Polícia, porém o carro estava descaracterizado, sem a devida identificação de viatura policial. O dono do bar foi agredido com dois tapas na cabeça pelo policial armado e registrou uma ocorrência por ameaças na na 126ª DP.

Procurados, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirma que o homem pertence a corporação e que tanto o veículo, quanto a arma, são da instituição e estavam acautelados com o policial. Eles informam ainda que o policial foi ouvido e as devidas providências e diligências estão sendo realizadas para a apuração e as circunstâncias do fato.

A Polícia Militar informa ao Jornal O Dia que a equipe do grupamento de ações táticas foi acionado ao local, onde não localizou a vítima e tão pouco testemunhas. No entanto, um Boletim militar fora registrado que o indivíduo envolvido no fato trata-se de policial civil. Desta maneira, ressalta-se que o episódio em questão não tem nenhum vínculo com qualquer policial militar lotado nesta unidade.