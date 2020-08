Pedágio na Via Lagos tem novo valor

Cabo Frio - Principal via de acesso para quem vem do Rio de Janeiro, e ainda de outros estados, para Cabo Frio e os municípios da Região dos Lagos, a Via Lagos informa um novo valor de pedágio, reajustado nesta semana.

O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) publicou nesta terça-feira (25) o reajuste das tarifas de pedágio do Km 22 da RJ-124, a Via Lagos, que passam a valer a partir de zero hora desta quarta-feira (26).

De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp), os novos valores equivalem ao reajuste anual das tarifas de pedágio da concessionária, previsto no contrato.

Veja os novos valores:

Durante a semana

R$12,70 (por eixo, das 12h de segunda às 12h de sexta – Tarifa Básica de Pedágio – TBP)

Durante fins de semana e feriados nacionais

R$21,10 (por eixo, das 12h de sexta às 12h de segunda, e das 12h da véspera às 12h do dia seguinte em feriados nacionais – Tarifa Básica com Adicional – TBA)

Mais informações no site da ViaLagos ou no 0800 702 0124

