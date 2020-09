Cabo Frio - O premiado 'Escritório Cabo Frio', charmoso e aconchegante restaurante da Passagem, no bairro histórico da cidade, apresenta uma novidade deliciosa em seu cardápio para os amantes da boa gastronomia, recheado de história, num mix de temperos e sabores e com a identidade característica da casa.

'Criar pratos que valorizem e divulguem a gastronomia brasileira e principalmente a local é uma missão do Escritório. Desde a nossa primeira participação no Festival Sabores, festival gastronômico do município, sempre construímos uma historinha em cima de cada prato, envolvendo essências históricas, sabores e raízes da nossa cultura', nos conta a empresária Maria Lucia Mendes, mais conhecida como a 'Dama de ferro noite cabo-friense'.

A empresária Maria Lucia Mendes, dona do 'Escritório', restaurante na Passagem em Cabo Frio. - Escritório Cabo Frio

Uma deliciosa moqueca de filé de dourado com camarão e castanha do pará, acompanhado de uma farofa de dendê com pimenta biquinho, servido com um arroz ao alho ao toque de um pirão de farinha artesanal, compõem a 'Moqueca do Rei', o saboroso prato lançamento do 'Escritório' que estará disponível para degustação a partir do dia 4 de setembro, mas que já te deixa com água na boca. A moqueca é um dos pratos mais tradicionais do Brasil, sendo inclusive em 2013, considerada pelo Ministério do Turismo como um prato indispensável à degustação para os turistas que visitam o país.

'Escolhi esse prato por unir diversas épocas da história do Brasil. Pelo que pesquisei, existe uma 'rixa' entre os capixabas e os baianos pela autoria do prato, porém o fato é que ele teve forte influência de grande parte do que hoje forma nosso país. Escravos, índios e colonizadores, passando claro pelos baianos e capixabas, chegando a nossa mesa do melhor jeitinho brasileiro, com uma mistura de cores, sabores e texturas', afirma Maria Lucia Mendes do 'Escritório'.