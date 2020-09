Obra milionária na Praia do Forte em Cabo Frio, a Praça das Águas está abandonada

Cabo Frio - Uma obra milionária, antes imponente, um cartão-postal que chamava a atenção por sua beleza e grandiosidade, já considerado um aquário a céu aberto, a 'Praça das águas', na Praia do Forte, ponto turístico mais procurado e visitado de Cabo Frio se tornou um elefante branco e hoje, atrai os olhares de todos por estar abandonada e largada por anos, muito antes da pandemia do coronavírus.

A praça, da época das obras faraônicas de um ex-prefeito, custou, segundo informações, cerca de 13 milhões, número que triplica, podendo chegar na casa dos 40 milhões de acordo com especulações e fontes na cidade. A obra ocupa uma área de aproximadamente 1,60 metros, possui um lago com 1,5 milhão de litros de água, com iluminação trazida da Coréia do Sul, com 28 postes com lâmpadas de led em modelos standard encontrados nas 160 lâmpadas espalhadas pelo projeto que ainda exploravam centenas de mudanças de cores, além da pintura de grafite subaquático.

Hoje, a realidade é bem diferente, e nada, ou quase nada do projeto original se manteve ou conseguimos enxergar. Uma praça das águas sem água, seca, completamente desativada, acumulando lixos, com fios e instalações elétricas a mostra e com risco de curto circuito, com madeiras precisando ser trocadas e tampas corroídas pela maresia, enferrujadas, apresentando um verdadeiro perigo de acidente e com a iluminação precária, sem cor e as vezes até sem lâmpadas

Problemas estruturais, desde a inauguração e a falta de manutenção pelos prefeitos seguintes, se perpetuam por anos, tais como rachaduras, falta de acabamento quando a obra foi entregue a população - não feita até hoje - material de má qualidade e pouca durabilidade e uma alternativa viável e econômica para um consumo menor de água ou uma parceria com a empresa prestadora de água de Cabo Frio e da Região dos Lagos.

Procuramos a arquiteta da Prefeitura que seria responsável por um projeto de retomada e manutenção da Praça das águas, porém ela não respondeu as nossas perguntas.