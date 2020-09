Sabor de verdade o ano inteiro é na casa mais charmosa e badalada de Cabo Frio que fica no Boulevard Canal

Cabo Frio - Um restaurante amplo e temático, diferente de tudo que você já viu na cidade, com uma decoração exótica numa casa que chama a atenção por quem passa, dando vida e sabor, além das cores, som e muita badalação, assim é o 'Buda Beach Cabo Frio', localizado num dos pontos turísticos do município, no Boulebard Canal.

Prato disponível no variado cardápio da casa no Boulevard canal, ponto turístico do município - Buda Beach Cabo Frio

Boa gastronomia com um cardápio diversificado, atendendo a todos os gostos, inclusive aos mais exigentes paladares, com sabor de verdade o ano inteiro, nos mais de 30 pratos disponíveis na casa, dos petiscos aos pratos principais, da pizza a lenha e massas a tradicional feijoada aos domingos, das opções de carne ao peixe e frutos do mar, carro-chefe da casa, e a opção variada nas bebidas, da carta de vinhos ao chopp e a cervejinha do happy hour, e claro, os drinks únicos e exclusivos com música ao vivo da melhor qualidade, reunindo os intérpretes tops da noite de Cabo Frio e da Região dos Lagos.

'Temos um ambiente aconchegante com uma variada gastronomia e todos os dias embalados com o melhor da música ao vivo. Não vendemos comida, proporcionamos uma nova experiência ao cliente numa noite inesquecível e única', afirma, todo orgulhoso o Capitão Diogo, proprietário da badalada casa, já antecipando com Exclusividade ao O Dia que vem cardápio novo em breve e novidades também na carta de drinks, que já é sucesso, assinada pelo chefe do bar.

O famoso e tradicional Drink da casa, o Buda Tropical - Buda Beach Cabo Frio

Com capacidade para 150 pessoas, devido a pandemia a casa está trabalhando com metade desse número, o liberado pelo município, e segue cumprindo todos os protocolos de medidas sanitárias referentes ao enfrentamento a Covid-19.