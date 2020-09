Policiais prendem 7 líderes do tráfico no bairro Manoel Corrêa em Cabo Frio

Cabo Frio - O domingo (06) foi de operação surpresa na Rua Walter Rollman, número 155, no bairro Manoel Corrêa, mais conhecido como favela do lixo, em Cabo Frio por policiais do Gat, do 25º Batalhão. A ação resultou em 7 lideranças do tráfico de drogas na comunidade presos e algumas armas, munições e drogas apreendidas.

Em cumprimento a Ordem de operações e ações táticas, policiais do Gat procederam à comunidade na posse de informações precisas de onde poderiam ser encontrados os elementos suspeitos que seriam as principais lideranças da quadrilha que domina o tráfico de drogas mo bairro Manoel Corrêa. Chegando ao local, viaturas cercaram o imóvel e ao adentrarem na casa efetuaram a prisão e a apreensão.

Segundo informações, os homens presos vulgos: arame, wescley, jorjão, p.o,2n, baiano, maú, seriam os líderes do grupo criminoso. Com eles foi apreendido, 1 espingarda calibre 12, munições para o calibre 12, 1 pistola calibre 9 mm, munições para calibre 9 mm, 3 granadas, 149 cápsulas de cocaína, 109 trouxinhas de maconha e 2 rádios transmissores.

Os suspeitos líderes do tráfico de drogas confessaram suas participações na quadrilha criminosa e foram detidos e encaminhados a 126 DP de Cabo Frio, junto com o material encontrado. Eles permanecem presos nos Artigos 16,33 e 35 do CP.