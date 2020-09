'Não podemos e não vamos pagar a conta da desordem que reinou durante o Feriadão em Cabo Frio', declara a Associação de Hotéis

Cabo Frio - O município de Cabo Frio na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi um dos destinos mais procurados por turistas e visitantes neste feriado da independência, prova disso é a taxa de 39% de ocupação pelos Hotéis e pousadas da cidade, como informa a Associação de Hotéis. Lembrando que a rede hoteleira está liberada para funcionamento com apenas 40% de sua capacidade de atendimento e acomodações, seguindo o decreto da Prefeitura de Cabo Frio, que permanece ainda proibindo a entrada de ônibus de turismo e excursão na cidade.

'Mesmo não tendo recebido nenhuma excursão e respeitando integralmente os decretos vigentes, conseguimos atingir essa marca 'satisfatória', haja visto o momento de pandemia, com reservas de última hora', declara o Carlos Cunha, Presidente da ACF.

O público que esteve nos meios de hospedagens de Cabo Frio foi composto, em sua maioria, por famílias de cidades distantes com no máximo 400 km, provenientes do estado do Rio de Janeiro, que vieram de carro e reclamaram da super lotação da cidade e a precariedade do asfaltamento e da quantidade de buracos nas ruas do município: ' Não conseguimos compreender qual a lógica em manter os hotéis, pousadas e meios de hospedagens legalizados com o limite de ocupação de 40%, mesmo cumprindo e seguindo todos os protocolos de segurança, enquanto a informalidade trabalha com 100% e sem respeitar nenhuma regra básica de prevenção', dispara o Presidente da Associação de Hotéis, Carlos Cunha.

Ainda segundo a ACF, na próxima segunda-feira acontecerá uma 'grande reunião', seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, dos hoteleiros de Cabo Frio, com o intuito de ser feito um balanço da situação e buscar alternativas para o futuro do turismo na cidade: 'Não podemos e não vamos pagar a conta da desordem que reinou durante todo o feriadão. Denúncias e vídeos foram amplamente divulgados nas mídias, o que além de prejudicar todo o combate da pandemia, mancha a imagem do destino turístico onde tanto investimos', afirma a Associação de Hotéis de Cabo Frio.