Prefeitura de Cabo Frio paga dívida de R$ 150 mil reais, dos governos passados, a filha do empresário da picanha

Cabo Frio - A Prefeitura Municipal de Cabo Frio, que passa por um processo de reestruturação da administração municipal, segundo divulgou em decreto número 6.312 do dia 11 de agosto de 2020, onde demitiu cerca de 1240 servidores comissionados, realizou um pagamento no valor de R$ 150 mil reais no dia 31 de agosto para Luciana Monica de Souza Martins, filha do empresário José Martins, mais conhecido como 'Zé da Picanha', referente a despesas com locação de imóvel em gestões passadas, mais precisamente dos anos de 2016 a 2018.

Segundo o documento obtido por O Dia, o valor empenhado e pago pelo Governo do Dr. Adriano do DEM, atual prefeito da cidade, refere-se a despesas com locação de imóvel, localizado na Rua Major Belegard, número 407 no Centro de Cabo Frio, no período de setembro de 2016 a agosto de 2018, época das gestões dos ex-prefeitos Alair Corrêa e Marquinho Mendes.

Questionada, a Prefeitura de Cabo Frio informa que o imóvel funcionava como anexo da Secretaria de Fazenda de 2016 até agosto de 2018, em gestões anteriores e interrompida pelo atual governo: 'O município vem atuando com afinco para organizar a situação financeira da Prefeitura. Sobre o imóvel, o termo de reconhecimento foi feito e o município está quitando dívida', afirmam.