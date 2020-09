Cabo Frio - A Secretaria de Saúde informa que até esta terça-feira (8), foram registrados 2388 casos confirmados de coronavírus no município de Cabo Frio, que segue na Zona Laranja de Contaminação.



A disposição dos leitos da rede municipal, na data de hoje, é a seguinte:



Leitos de UTI e congêneres para pacientes com COVID-19: 11 ocupados de um total de 17 disponíveis (taxa de ocupação de 64,7%)

Leitos de UTI e congêneres para pacientes com outras patologias: 21 ocupados de um total de 24 disponíveis (taxa de ocupação de 87,5%)

Leitos convencionais para pacientes com COVID-19: 8 ocupados de um total de 44 disponíveis (taxa de ocupação de 18,2%)

Leitos convencionais para pacientes com outras patologias: 49 ocupados de um total de 73 disponíveis (taxa de ocupação de 65,8%)

No total, 1996 pessoas já se recuperaram da doença no município.

Até a data de hoje, 130 óbitos por Covid-19 foram registrados em Cabo Frio desde o início da pandemia, sendo 73 homens e 57 mulheres.



Em relação à faixa etária, os óbitos se dividem desta forma:

até 30 anos – nenhum

de 31 a 40 anos – 4

de 41-50 anos – 5

de 51 a 60 anos – 29

de 61 a 70 anos – 37

de 71 a 80 anos – 27

acima de 80 anos – 28