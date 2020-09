Cabo Frio - Após meses fechados devido a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus, cumprindo os decretos municipais e uma reabertura bem diferente do que já foi um dia, com metade da ocupação e bem menos funcionários nas equipes, enfrentando a que de longe é a maior crise econômica nacional, e municipal, comerciantes e empresários do trade turístico e gastronômico de Cabo Frio, um dos destinos mais procurados nesse feriadão da independência, enfim possuem bons motivos para comemorar. Com um público estimado em 150 mil visitantes, a cidade respirou ares de verão, alta temporada e o que vimos, foi um bom movimento nos melhores bares e restaurantes espalhados pelo município, além das nossas belas praias.

Segundo a empresária Maria Lucia Mendes, do 'Escritório do Chef' no polo gastronômico da Passagem, conhecido reduto de famílias que buscam a boa gastronomia, o feriado teve uma excelente movimentação, surpreendendo a todos do polo e superando todas as expectativas. Em outro conhecido ponto turístico da cidade, no Boulevard Canal, está o badalado 'Buda Beach Cabo Frio', que também comemora o sucesso do feriadão, com casa lotada e respirando novos ares: ' O movimento foi ótimo. O melhor final de semana desde a pandemia. Casa cheia e o povo consumindo em família. Gente de vários lugares do Brasil vieram para Cabo Frio e para o Buda', conta com entusiasmo o Capitão Diogo, proprietário da casa.

Para as irmãs Bete e Lúcia do tradicional 'Quiosque Cantinho da Tia Maria' na Praia do Forte, o feriado prolongado foi excelente, com muitas famílias, como nos velhos tempos aliás e revelam ainda que sentiram uma melhora considerável no público visitante e ressaltam que tudo, sempre com muito cuidado e cumprindo os protocolos das medidas sanitárias. Também na praia do forte, dessa vez nas areias e enfim liberados para trabalhar, Iracema Costa, dona da 'Barraca da Iracema' há mais de 40 anos, afirma estar cansada de tanto trabalho nesses 4 dias de fim de semana e feriado: ' Depois de 6 meses parada e sem poder montar a nossa barraca, depois de muita luta e reivindicação, trabalhamos nesse feriadão e o movimento nos surpreendeu, mesmo sem mesas e cadeiras, cumprindo as ordens da Prefeitura, deu para levantar um dinheiro e ter o prazer de trabalhar resgatado'.

Parece que o feriado da independência foi uma pequena mostra de como será o verão e a tão aguardada, agora mais do que nunca, alta temporada em Cabo Frio que já bate a porta, trazendo um novo normal e uma sensação necessária de recuperação financeira e econômica, numa cidade que respira e vive turismo.