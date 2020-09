Construções irregulares no Parque do Mico-Leão-Dourado em Cabo Frio são retiradas

Cabo Frio - Agentes da Secretaria do Meio Ambiente e da Coordenadoria de Assuntos Fundiários demoliram dois imóveis irregulares na área do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado. A ação foi realizada neste sábado (12) e contou com auxílio da Polícia Militar.



Um deles ainda estava em construção. O proprietário foi multado na sexta-feira (11), quando a obra foi embargada pela Prefeitura. Porém, no dia seguinte, os agentes encontraram pessoas morando no local. O outro imóvel também servia de moradia. A PM acompanhou a retirada dos moradores e a demolição das casas.

“O que mais nos impressionou foi a presença de pessoas tentando intimidar os agentes. As rondas são feitas diariamente e assim seguiremos o trabalho: cada infração será identificada e os responsáveis criminalizados. Esse é o papel da Coordenadoria de assuntos Fundiários, e ele será cumprido à risca”, afirmou o coordenador de Assuntos Fundiários, Ricardo Sampaio.



A invasão foi constatada pelo Secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira. A população também pode denunciar invasões de áreas públicas ou ambientais pelo e-mail cogeafcabofrio@gmail.com. O anonimato é garantido