Traficante foge e Policiais pegam arma de fogo,15 kg de maconha e 2.772 cápsulas de cocaína em Cabo Frio

Cabo Frio - Um homem em atitude suspeita, armado e com farto material entorpecente, meteu o pé, fugindo dos policiais militares do 25°BPM que estavam em ocorrência para averiguar uma denúncia recebida, na noite desta segunda-feira (14) na Rua Amazonas no bairro Jardim Olinda no município de Cabo Frio.

Na fuga do elemento suspeito, os policiais apreenderam no imóvel do traficante uma pistola taurus 809 calibre 9 mm, 2 carregadores de 9 mm, muitas munições, 2.772 cápsulas e cocaína e 15 kilos de maconha. A ocorrência foi registrada na 126ª DP de Cabo Frio.