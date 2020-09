Gerente do mercado 'Mineirão' em Cabo Frio é preso por estelionato e formação de quadrilha

Cabo Frio - O gerente do mercado 'Mineirão' foi preso nesta terça-feira (15) por Policiais da 126ª DP em Cabo Frio acusado de crimes de estelionato e formação de quadrilha por fraudar fornecedores do ramo supermercadista entre fevereiro e agosto de 2019 na cidade, no escândalo que envolveu a rede de mercados 'Mineirão'.

Havia um mandado de prisão contra ele expedido pela 1 Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio e segundo informações da Polícia Civil, o estelionatário preso era gerente da rede de mercados 'Mineirão', cujo proprietário colocou suas empresas em nome de "laranjas", pois teve a falência decretada pela justiça de Minas Gerais, não podendo ter nada em seu nome, com riso de ser penhorado.

O homem preso e o dono do mercado se associaram para abrir outras empresas, no nome do funcionário que era gerente e assim conseguiram 'convencer' os fornecedores e as empresas a vender à prazo para essas empresas, que na época tinham acabado de ser abertas. Os estabelecimentos ficaram abertos por pouco tempo, sendo usado apenas para abastecer os estoques e foram fechados, da 'noite para o dia', segundo informações, deixando funcionários e fornecedores surpresos.

Ainda segundo a polícia, as mercadorias foram desviadas para os mercados da rede 'Mineirão', com prejuízo aos fornecedores que não foram pagos, sendo lesados em mais de R$ 1 milhão de reais. O acusado chegou a tentar se mudar para a Itália, mas os planos não deram certo, passando a residir em Campos dos Goytacazes, onde abriu outros dois estabelecimentos.