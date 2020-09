Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio informa que iniciou o processo de desativação do Hospital Unilagos. A unidade foi aberta em abril para garantir vagas de UTI com respiradores para atendimento exclusivo a cabo-frienses com sintomas de Covid 19. À época, a principal preocupação da Secretaria de Saúde era um grande aumento na procura e, consequentemente, a falta de vagas no início da pandemia.



Durante o periodo em que o Unilagos foi institucionalizado, o município providenciou a estruturação das outras unidades de saúde, que estão aptas a receber pacientes com suspeita ou confirmação da doença. Foram adquiridos equipamentos como ventiladores mecânicos e monitores para atendimentos em casos de síndrome respiratória aguda. A Secretaria entende que, neste momento, não é mais necessário manter o Hospital Unilagos, visto que o pico da pandemia no município aconteceu em junho. Além disso, a oferta de vagas em hospitais da rede estadual está maior. A previsão é de que a unidade seja totalmente desativada até o fim de setembro.



De 16 de abril de 2020 até 12 de setembro, a unidade realizou 250 internações, com 155 pacientes recuperados e 86 óbitos. Nesta quarta feira (16) , a unidade tem 9 pacientes internados ( 4 na UTI e 5 na Clínica médica). O município manterá o atendimento da Tenda de Triagem na UPA de Parque Burle para aqueles com sintomas do novo coronavirus. Novos leitos para internação serão abertos no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, ressaltando que nesta unidade já existe um setor exclusivo de UPG (Unidades de Pacientes Graves) com respiradores para esse atendimento .