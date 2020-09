Camarão pescado na Lagoa de Araruama é apreendido e doado para asilo

Cabo Frio - Uma operação neste domingo (20) resultou na apreensão de materiais de pesca e camarão na Lagoa de Araruama. O pescado foi extraído de forma irregular do ecossistema, por conta do período de defeso, que é a proibição da pesca para o período de reprodução das espécies. O defeso vai até o dia 31 de outubro.

Participaram da ação equipes da guardas ambientais de São Pedro da Aldeia, Araruama, Cabo Frio e Iguaba Grande. O flagrante de pesca irregular terminou com a apreensão de uma troia de aproximadamente 70 metros de comprimento e malhagem 8, além de três redes de arrasto de malhagem 8 e 10.

Também foram apreendidos cerca de 5 Kg de camarão, que foram doados para o asilo Xodó da Vovó, no balneário, em São Pedro da Aldeia, conforme termo de doação apresentado pela fiscalização.

Quem é flagrado pescando durante o período do defeso tem o material e o pescado apreendidos, e ainda pode responder por crime ambiental.

Seguindo um acordo entre as cinco cidades do entorno da lagoa, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, formulado junto ao Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, a fiscalização é feita por uma guarda integrada, formada por agentes de todas as cidades.

O Comitê de Bacia também colabora com ítens de suporte à fiscalização, como combustível e protetor solar para os fiscais, entre outros itens.