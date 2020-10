Eleições Cabo Frio 2020 Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - Com menos de 1 mês para as Eleições Municipais, os cabo-frienses aguardam o julgamento dos registros de candidatura de três Candidatos a Prefeito da cidade. Outros oito candidatos tiveram seus registros deferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), de acordo com o site DivulgaCand do TSE.

Dr. Serginho do Republicanos, José Bonifácio do PDT e Marquinho Mendes do MDB ainda constam no site da Justiça Eleitoral como aguardando julgamento. Lembrando que o TSE terá até o dia 26 de outubro para analisar todos os registros de candidaturas do Brasil.

Publicidade

Anderson Macleyves do PMN, Capitão Diogo do PSDB, Cris Fernandes do PSD, Dirlei Pereira do PTC, Dr. Adriano do DEM, Professor Betinho do PSOL, Professor Fernando de Oliveira da UP e Rodrigo Gurgel do PSL são os candidatos a Prefeito de Cabo Frio que já estão deferidos, ou seja, liberados pela Justiça Eleitoral.