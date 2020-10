Apostilas - Cabo Frio Imagem de Internet

Por O Dia

Cabo Frio - A Secretaria de Educação de Cabo Frio (Seme) inicia entrega das apostilas com atividades pedagógicas remotas nas escolas da rede municipal. A distribuição do material aos alunos será organizada por cada unidade escolar, por meio de agendamento, em cumprimento às regras de distanciamento social exigidos no combate à Covid-19. A Resolução Seme n.º 12/2020 (acesse aqui) detalha todos os protocolos e procedimentos que deverão ser adotados durante a ação.



O responsável do aluno deve aguardar a comunicação da escola sobre o agendamento para retirada do material. Somente o responsável legal do estudante ou o próprio, se maior de 18 anos, poderão realizar o procedimento. Será permitida, excepcionalmente, a entrega das atividades para terceiros caso os responsáveis pertençam ao grupo de risco ou estiverem impossibilitados. O representante deverá portar documento de identificação original com foto e autorização por escrito. (Acesse aqui o modelo para autorização).



A recomendação é que aqueles que comparecerem na distribuição das apostilas levem caneta preta ou azul para assinatura da documentação de retirada, além do uso da máscara. O responsável que possuir mais de um filho matriculado na mesma escola poderá retirar, preferencialmente, as atividades em um só dia.



Todas as unidades escolares promoverão a organização do espaço físico, de acordo com número de turmas e alunos, além da comunicação com os responsáveis e alunos sobre a logística de entrega e devolução, e da efetivação das regras e normas sanitárias determinadas pelo Decreto Municipal nº 6.362/2020 e da Resolução Seme 12/2020.



Ao todo, o material pedagógico impresso soma 142.415 apostilas, em cinco módulos, para 28.483 alunos inseridos entre o Pré I e II (Educação Infantil), Ensino Fundamental, Médio e de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal. Os conteúdos, já publicados na internet por meio da Plataforma Educacional, são elaborados a partir dos temas essenciais de cada ano escolar previstos na Proposta Curricular da Rede Municipal, bem como na Matriz Curricular praticada.



Vale ressaltar que rede municipal vem trabalhando incansavelmente na elaboração e na produção dos materiais on-line e impressos. A Seme reitera o desejo pela retomada das aulas presenciais, porém, enquanto não há viabilidade para este retorno, continua empenhada para criar possibilidades que diminuam os impactos da pandemia aos alunos e driblar a crise causada pelo coronavírus.