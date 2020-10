Prefeitura Municipal de Cabo Frio Imagem de internet

Por O Dia

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio divulga nesta segunda-feira (19) quatro editais com os respectivos anexos para o concurso público municipal. Ao todo, são 980 vagas, em diversos níveis de escolaridade, incluindo cadastro de reserva, que estarão com as inscrições abertas de 26 de outubro até 13 de dezembro por meio do site www.ibam-concursos.org.br, organizadora do certame. Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido para a empresa prestadora do serviço. O município não terá ônus com a realização do concurso.



A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo desejado, sendo R$ 40 para nível fundamental; R$ 50 para os de níveis médio e técnico e R$ 60 para os de nível superior. As provas são de caráter eliminatório e classificatório e contemplam 40 questões de múltipla escolha para cargos de nível superior e médio/técnico. Para os cargos de ensino fundamental completo ou incompleto serão 30 questões de múltipla escolha. As provas serão realizadas em dois turnos, com início às 9h e às 15h, ambos com três horas de duração.



O edital 01/2020, com 123 vagas, é voltado para o magistério para o preenchimento dos cargos efetivos de Docente I (Educação Infantil), Docente I (Anos Iniciais do Ensino Fundamental), Docente II (Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português), Inspetor Escolar, Orientador Educacional e Supervisor Escolar. As provas objetivas estão previstas para o dia 07 de março de 2021. Os salários variam de R$ 1.730,68 a R$ 2.596,02.



No edital 02/2020 as 376 oportunidades para nível superior em diversas áreas de formação estão distribuídas entre os cargos de Arquiteto, Assistente Social, Biólogo, Economista, Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro (Civil), Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico de Ambulatório (Alergista, Angiologista, Cardiologista, Cirurgião de Cabeça e Pescoço, Cirurgião Geral, Clínico Geral, Coloproctologista, Dermatologista.



Há ainda vagas para Médico de Ambulatório Endocrinologista, Gastroenterologista, Ginecologista e Obstetra, Infectologista, Mastologista, Neurologista, Oftalmologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Pneumologista, Psiquiatra, Reumatologista e Urologista), Médico Módulo de Família, Médico Socorrista, Nutricionista, Odontólogo, Procurador Jurídico, Psicólogo, Psicopedagogo e Turismólogo. As provas objetivas estão previstas para o dia 21 de março de 2021. Os salários variam de R$ 2.509,49 a R$ 5.018,98.



As regras do edital 03/2020 para as 325 vagas referentes ao ensino médio são para os cargos de Agente Administrativo, Auxiliar de Creche, Cuidador, Fiscal de Obras, Fiscal de Postura, Fiscal de Transporte, Fiscal Fazendário, Fiscal Fundiário, Fiscal Sanitário, Inspetor de Alunos, Secretário Escolar, Auxiliar em Saúde Bucal, Gestor Ambiental, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico Massagista, Técnico de Necropsia e Técnico de Radiologia. As provas objetivas estão previstas para o dia 11 de abril de 2021. Os salários variam de R$ 1.557,61 a R$ R$ R$ 1.730,68.



O edital 04/2020 contempla as normas para 156 oportunidades para os cargos efetivos de Agente de Postura, Auxiliar de Necropsia, Coveiro, Cozinheiro, Guarda Marítimo e Ambiental. As provas objetivas estão previstas para o dia 18 de abril de 2021. A aplicação da prova prática para os cargos de Coveiro e Cozinheiro, bem como da prova de aptidão física para o cargo de Guarda Marítimo e Ambiental será nos dias 29 e 30 de maio, 05 e 06 de junho. Os salários variam de R$ 998,00 a R$ R$ 1.211,48.



Serviço:

Inscrição

De 26 de outubro a 13 de dezembro



Taxas

R$ 40 para nível fundamental

R$ 50 para os de níveis médio, técnico e docente I

R$ 60 para os de nível superior



Datas das provas

Professores (edital 1) - 7 de março de 2021

Nível superior (edital 2) - 21 de março de 2021

Níveis médio e técnico (edital 3) - 11 de abril de 2021

Nível fundamental (edital 4) - 18 de abril de 2021



Provas objetivas

40 questões de múltipla escolha

Matérias: Português, Informática, História do Município e Conhecimentos Específicos



30 questões de múltipla escolha

Matérias: Português, Matemática, História do Município e Conhecimentos Específicos



Provas prática e de aptidão física

29 e 30 de maio

05 e 06 de junho

Cargos: Coveiro, Cozinheiro e Guarda Marítimo e Ambiental.