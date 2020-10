Aeroporto de Cabo Frio volta a receber vôos para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte Assessoria

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 09:21 | Atualizado 22/10/2020 10:16

Cabo Frio - A partir de 14 de dezembro o Aeroporto Internacional de Cabo Frio voltará a receber voos da companhia Azul. Além da retomada das operações diária para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, a cidade que é porta de entrada de turistas na Região dos Lagos, ganhará voos sem escalas para o Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro.



A companhia Azul informou que no sábado (17/10) será iniciada a venda das passagens dos voos de Cabo Frio. A empresa informou que venderá os bilhetes porR$ 230,69, valor por trecho, com taxas incluída, e para compras com 28 dias antes da data da viagem.



Os voos para Belo Horizonte serão cumpridas três vezes por dia com as aeronaves modelo ATR 72-600 que transportam até 70 passageiros. De Cabo Frio para o aeroporto Santos Dumont os voos serão às quartas, sextas e domingos. o ATR-72 também será usado entre as duas cidades.



Além do uso obrigatório de máscaras, a Azul informa que as operações seguirão os rígidos protocolos sanitários adotados pela empresa desde o início da pandemia. Os voos da Azul em Cabo Frio foram suspensos em março deste ano por causa da pandemia.



A Gol não tem data para retomar os voos de Guarulhos para Cabo Frio. As passagens que estavam sendo vendidas para viagens a partir de janeiro de 2021 não estão mais disponíveis no site da companhia. A intenção da companhia oferecer voos para Cabo Frio às sextas e domingos.