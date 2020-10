Obras de recuperação e asfaltamento na Rua Áustria, no Jardim Caiçara é concluído Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio concluiu nesta quarta-feira (21), o asfaltamento da Rua Áustria, no bairro Jardim Caiçara. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos atuou no local desde o final do mês de setembro, com uma equipe composta por 14 agentes.



O serviço englobou limpeza da rua, seguido da terraplenagem, troca de manilhas (de 300mm para 400mm) e asfaltamento, onde foram utilizadas 201 toneladas. O prazo de conclusão de obras foi cumprido sem alterações.



Segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos, Eduardo Leal, o tempo ajudou a conclusão do serviço dentro do prazo. "O objetivo era atender às reivindicações dos moradores daquela localidade. O asfaltamento foi concluído na quarta-feira, dentro do prazo. Nossa preocupação era com o tempo, para que não houvesse atrasos, mas correu tudo dentro do previsto", explicou o secretário.