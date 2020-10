Silas Bento, ex-deputado estadual é preso em Cabo Frio Reprodução de TV

Por Juarez Volotão

Publicado 23/10/2020 08:55 | Atualizado 23/10/2020 09:21

Cabo Frio - O ex-Deputado Estadual do Rio de Janeiro, Silas Bento e o seu filho, Vanderson Bento, candidato a Vereador nesta eleição municipal, foram presos na manhã desta sexta-feira (23) em Cabo Frio, município do reduto eleitoral da família, em uma operação do Ministério Público que apura o esquema de 'rachadinha' em seu gabinete político.

Segundo informações acerca da denúncia do MP, o ex-deputado estadual Silas Bento, que já foi vereador com vários mandatos em Cabo Frio e vice-prefeito da cidade, teria embolsado a maior parte do dinheiro do 'salário' e pagamento de uma servidora lotada na Alerj por dois anos. O pai é réu por associação criminosa, peculato, extorsão e lavagem de dinheiro. Já o filho, Vanderson Bento, candidato a Vereador na cidade, vai responder pelos mesmos crimes, exceto lavagem de dinheiro.

A funcionária admitiu ser fantasma, segundo aponta a investigação do MP, e era obrigada a devolver parte do salário, sendo ameaçada na hora da arrecadação pelo filho do parlamentar. Em dois anos, a servidora lotada na Alerj na época afirmou que recebeu cerca de R$ 250 mil de salário, pagos pelos cofres da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A investigação apurou e revelou que, deste montante total, 80% foi devolvido ao então deputado no esquema de rachadinha, recolhido pelo seu filho Vanderson Bento.

A servidora Taíssa Saldanha Alves, também é alvo de mandado de busca e apreensão na operação desta sexta-feira. Ela também é ré por associação criminosa e peculato, que é desvio de dinheiro público.