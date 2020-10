CCR Via Lagos Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovaram, na sessão da última quinta-feira (22), o pedido de encampação da Via Lagos (RJ-124), para que o Governo do Estado interrompa o contrato com a CCR e assuma a operação da rodovia que liga a capital aos municípios da Região dos Lagos, proposto pelos Deputados Dr. Serginho do Republicanos e Anderson Moraes do PSL.

No pedido, os deputados Estaduais Dr. Serginho (Republicanos) e Anderson Moraes (PSL) pedem que o governador em exercício, Cláudio Castro do PSC, apresente um projeto de lei autorizando a encampação para que haja redução no valor do pedágio. Eles alegam que a concessão da rodovia, assinada em 1999, contém vícios por abuso da tarifa e prorrogação contratual em detrimento de nova licitação. Reforçam ainda que as irregularidades já são objeto de processos no Tribunal de Contas do Estado (TCE) e ação popular no Tribunal de Justiça (TJ-RJ).

'A população está farta de preços abusivos e serviço ruim, o governo estadual não podia continuar fechando os olhos para os abusos praticados pela concessionária da Via Lagos. Por isso, criamos esse pedido, estamos cobrando e fiscalizando, e vejo que agora as coisas começam a andar no Governo do Estado para o bem da população que mora e visita a nossa Região dos Lagos', afirma o Deputado Estadual Dr. Serginho.

O valor do pedágio da Via Lagos foi reajustado durante a pandemia. Em 1° de agosto, a concessionária que opera a ligação viária de 55 quilômetros entre Rio Bonito e São Pedro da Aldeia aumentou a tarifa básica de R$ 12,40 para R$ 12,70. A tarifa com adicional, praticada entre 12h de sexta-feira e 12h de segunda-feira, passou de R$ 20,60 para R$ 21,10.