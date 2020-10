Espaço exclusivo para consultas ambulatoriais de crianças e adolescentes começa a funcionar em Cabo Frio Prefeitura de Cabo Frio

Cabo Frio - A Casa da Criança, destinada ao atendimento ambulatorial exclusivo para crianças e adolescentes até 13 anos incompletos, começou a funcionar na última terça-feira (20). A unidade fica ao lado do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança e funciona de segunda a sexta, de 8 às 16h.



São sete salas equipadas para o atendimento humanizado dos pacientes, em que funcionarão consultórios médicos e odontológico, sala de vacina e teste do pezinho. A equipe conta com médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais.



“O espaço foi pensado para acolher as crianças. A ideia surgiu durante a pandemia, como uma forma de manter as consultas em um espaço separado do ambiente de hospital. Além disso, a sala onde é realizado o teste do pezinho leva o nome de uma grande profissional que atuou no Hospital do Jardim por 20 anos, que foi a enfermeira Neli Oliveira e que morreu recentemente de Covid-19. É uma pequena homenagem diante do trabalho realizado por ela”, explicou o secretário de Saúde, Bruno Alpacino.





Parceria oferece o serviço de ortodontia



Por meio de uma parceria com o Centro Universitário Odontológico de Valença, será disponibilizado o tratamento da síndrome do respirador bucal. Cabo Frio é o segundo município da Região dos Lagos a oferecer o serviço. A doença afeta grande parte da população infantil e que pode comprometer o rendimento escolar e o desenvolvimento geral das crianças. O tratamento é feito por especialistas odontólogos, que faz a correção das arcadas dentárias com o uso de aparelhos ortodônticos removíveis ortopédicos funcionais faciais. Alguns sintomas são a aumento das cáries, mau posicionamento dos dentes, ressaca da gengiva, mau hálito, dor de garganta e tosse seca persistente, dor de cabeça pela manhã, dentre outros.