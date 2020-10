Marquinho Mendes, candidato a Prefeito pelo MDB em Cabo Frio Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - O candidato a Prefeito de Cabo Frio pelo MDB, Marquinho Mendes, teve o seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral na tarde deste sábado (24). O nome do ex-prefeito da cidade era o único que ainda constava como aguardando julgamento. Os outros 10 nomes que concorrem a Prefeitura do município tiveram o seu registro deferido, conforme informamos aqui em O Dia, na nossa cobertura das Eleições Cabo Frio 2020.

'Isto posto, julgo procedente as impugnações propostas pela Coligação Aliança para reconstruir Cabo Frio, Partido Unidade Popular - UP, Ministério Público Eleitoral e Coligação Juntos por um novo amanhã e indefiro o registro de candidatura de Marcos da Rocha Mendes ao cargo de prefeito nas Eleições Municipais de 2020 em Cabo Frio no estado do Rio de Janeiro, com o nome de urna Marquinho', informa a decisão da Justiça Eleitoral.

Os advogados do ex-prefeito Marquinho Mendes informaram que vão recorrer da decisão. Em nota a Coligação Juntos pela reconstrução (MDB e PMB) declaram que receberam com muita tranquilidade a decisão do Juiz Eleitoral de Cabo Frio em não deferir o registro de candidatura do nosso candidato à Prefeitura, Marcos da Rocha Mendes. Fatos como estes, afirmam, acontecem em todo Brasil. Da decisão cabe recurso e as medidas judiciais já estão sedo providenciadas. Estamos confiantes e certos de que iremos obter êxito.