Cabo Frio

Pedido de encampação da Via Lagos proposto pelo Dr. Serginho é aprovado pela Alerj

No pedido aprovado pela Alerj, eles pedem que o governador em exercício, Cláudio Castro do PSC, apresente um projeto de lei autorizando a encampação para que haja redução no valor do pedágio.

Publicado há 2 horas