Novo prédio de instituição de longa duração para idosos é entregue em Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 07:58

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio entregou à população nesta sexta-feira (30) a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Maria de Carvalho Gallo. O "Lar da Cidinha", como é popularmente conhecido, terá capacidade para acolher até 40 pessoas de forma simultânea, com idade mínima de 60 anos, residentes no município, e que estejam em situação de risco e/ou vulnerabilidade.



A solenidade de entrega contou com a presença da titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher (Sedesdim), Marta Maria Bastos; além de integrantes do corpo técnico da secretaria; da procuradora-geral do município, Renata Granha; do secretário de Obras e Serviços Públicos, Eduardo Leal, e de representantes do Poder Judiciário.



Marta Bastos ressaltou, em um breve discurso, o empenho da equipe da Sedesdim, que nos últimos dias, montou uma força-tarefa para entregar o prédio no prazo previsto.

A obra do prédio que abriga a ILPI levou 12 anos para ser concluída, tendo passado, neste período, por um processo de demolição e reconstrução. "Depois de todo esse período, nós esperamos, sinceramente, que este prédio seja tratado com muita responsabilidade pelos gestores do município, para manter as condições de acolher e aconchegar, com muito carinho e com muito respeito, cada idoso e cada idosa que venha necessitar dos serviços aqui oferecidos", declarou a secretária.



A decisão de manter o nome de Lar da Cidinha na instituição foi da Prefeitura, como forma de agradecimento e homenagem à Maria de Carvalho Gallo, por seu histórico na defesa e no acolhimento aos idosos e idosas da cidade.



Equipamento terá atendimento especializado:

A nova sede do Lar da Cidinha tem capacidade para 40 acolhidos, com 20 quartos separados em alas feminina e masculina, além de box de enfermagem, espaço ecumênico, sala de convivência (jogos, leitura, tv), espaço multiuso (terapia ocupacional, aula de dança, fisioterapia, terapia ocupacional), farmácia, deposito de insumos, cozinha, refeitório. Uma equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, pedagogo e equipe de apoio estará diariamente em ação na unidade.



Poderão ser acolhidas no Lar da Cidinha pessoas que não possuam condições de permanecer com os familiares em virtude de maus tratos, negligência e formas múltiplas de violência, em situação de rua e de abandono ou com vínculos familiares rompidos.



O Lar da Cidinha fica na Estrada Velha de Búzios, s/n, entre os bairros Jardim Peró e Tangará. A administração da instituição cabe à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher (Sedesdim).