Anderson Macleyves (PMN) reprodução

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - O candidato Anderson Macleyves do PMN foi o quinto convidado na série de entrevistas com os candidatos a Prefeito do município de Cabo Frio no programa 'Falando Francamente Com Você', apresentado pelo jornalista Juarez Volotão na Rádio Ondas FM em parceria com o Jornal O Dia. O servidor público de 41 anos é professor e já foi diretor da Biblioteca pública, conselheiro municipal de cultura e diretor do Teatro municipal de Cabo Frio. Mesmo tendo participado em governos anteriores, o candidato traz como bandeira de campanha o mote da mudança e se apresenta como o novo na política, que ele explica ter estado em dois momentos de um mesmo grupo representando um serviço técnico: 'Não fui secretário de ninguém e nem coordenador. Sou servidor de carreira, concursado e estive a frente de dois departamentos, na certeza de estar por mérito. Sou o novo administrativamente falando, em gestão política, até porque nunca estive a frente de tomar decisão alguma diante daqueles governos do mesmo grupo onde estive', afirma.

Sobre o grupo político em que participou, o candidato afirma que o governo deixou muito a desejar, mas que outros Governos, de antes e de agora, foram e estão sendo piores que aquele. Questionado sobre as coligações partidárias e algumas uniões de candidatos em torno de um nome, Anderson declara ser apenas uma artimanha pela manutenção do poder e pela manutenção dos próprios grupos políticos: 'Isso faz muito mal a cidade. Cabo Frio já está acostumada a esses modelos e se formos analisar o quanto pesou para a cidade essa quantidade de alianças, vemos que os governos com mais coligações e junções, como se mostra agora, esses governos foram os mais pesados e caros para a cidade. Se estivessem preocupados com a população e com a cidade não fariam essas alianças'. Ainda sobre o blocão ou as alianças partidárias, Anderson Macleyves declara não acreditar que coloquem em prática as promessas de campanha, que ele chama de duvidosas, mediante o peso das alianças: 'Cabo Frio precisa ter um governo suave, não um governo pesado, como sempre foi'.

Publicidade

Perguntado sobre a suposta 'polarização' eleitoral entre a direita e a esquerda em Cabo Frio, Macleyves afirma que não se pode contar com essa característica, uma vez que a eleição municipal é um tanto diferente: 'Toda essa ideia de polarização e ideologia está sendo empurrada de dentro para fora, vindo dos grupos políticos com a intenção de rotular. O povo quer saber de projeto, quem tem proposta e quem tem compromisso com a cidade e sem de fato fazer essas alianças e blocões que comprometem a administração e loteiam a máquina pública. Hoje não há nenhum candidato em Cabo Frio que seja exclusivamente de direita ou de esquerda. Todos eles entraram no baile', dispara o candidato, que afirma ainda, que é preciso varrer do mapa essas alianças: 'Esse grupo que se propagou por mais de 30 anos é mais do mesmo. É cria da cria, que vieram da mesma liderança política, do mesmo paizão da política que é o Alair Corrêa. Essa alternância do poder sempre foi combinada e ensaiada'.

Logo abaixo você confere um resumo das principais ideias ou propostas do plano de Governo do Anderson Macleyves, candidato a Prefeito em Cabo Frio pelo PMN, acerca de variados temas de importância para o município, declaradas e respondidas na entrevista.

Publicidade

Transporte Público e Salineira - Temos o objetivo de quebrar o monopólio e trazer novas empresas e implantar novos meios de transporte público em Cabo Frio, sentando com as classes, os motoristas de táxis e aplicativos e negociar uma solução em conjunto.

Jardim Esperança - Faremos um choque de ordem no bairro e implantaremos um pólo técnico profissionalizante, onde o jovem possa ingressar no mercado de trabalho. Inclusive, Jardim e o Tangará são localidades que receberão as grandes indústrias e empresas que traremos para Cabo Frio, concedendo uma regularização fundiária.

Publicidade

Tamoios - Regularização fundiária com urgência no segundo distrito, o que melhora a arrecadação do município, levar o projeto 100% saneamento, saneando toda Tamoios, com estação avançada de tratamento para cuidarmos do meio ambiente, fazer o Hospital realmente funcionar e implantar uma maternidade e um cemitério vertical com crematório, para que seja referência na localidade. Na educação, criar e lançar as creches de tempo integral, em parceria com as empresas que atrairemos para o município.

Ibascaf - Reformularemos e remodelaremos o Ibascaf, implantando um novo fundo, que vai atingir a pessoa aposentada, que virá do estacionamento da cidade e reverter a manutenção e a reestruturação da cidade, fazendo algumas desapropriações, revertendo para o fundo do servidor, levantando a qualidade do atendimento. Reformaremos o Pasmed e criaremos uma unidade de hospital de pequeno porte para atender o servidor.

Publicidade

PCCR - Sou servidor púbico de carreira e defenderemos a manutenção do PCCR para melhor. Garantiremos o retorno das gratificações e das progressões que foram bloqueadas por decretos da maldade.

Saúde - Fazer todo o investimento público da saúde, recuperando os hospitais do município, inclusive reabrir o Hospital da Criança e reformular o hospital da mulher, criar convênios e mecanismos para que a saúde seja referência, lançando o Centro Avançado do diabetes no bairro do Peró. E no segundo distrito lançar um Centro Avançado de tratamento do câncer.

Publicidade

Turismo - Reformular e reurbanizar o Morro da Guia e o Itajuru, implantando uma área avançada da Romu, trazendo atividades e atrações, criando museus em Cabo Frio, como o museu da imagem no Boulevard Canal e o museu dos Quilombolas no bairro da Maria Joaquina, unindo um turismo histórico e ecológico.

Concurso Público - O vejo como ilegal em momento de eleição e só daremos continuidade a ele fazendo as devidas chamadas dos últimos de 2009.

Publicidade

Barraqueiros, ambulantes e trabalhadores das praias - Não vamos permitir que as praias sejam tomadas por gente de fora e que não more aqui. Reveremos os critérios, o investimento e o recadastramento, reduzindo pelo menos em 75% a taxa de uso de solo na cidade e cobraremos no fim do ano, e não no início como é feito.

Publicidade