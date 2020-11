Dr. Adriano (DEM) reprodução

Por Juarez Volotão

Publicado 03/11/2020 08:09 | Atualizado 03/11/2020 08:41

Cabo Frio - O sexto convidado na série de entrevistas com os candidatos a Prefeito do município de Cabo Frio no programa 'Falando Francamente Com Você', apresentado pelo jornalista Juarez Volotão na Rádio Ondas FM em parceria com o Jornal O Dia, foi o Prefeito Dr Adriano Moreno, do DEM, candidato a reeleição na cidade nesta segunda-feira (02). Com 56 anos, o médico ortopedista que já foi vereador, foi o Prefeito eleito na eleição suplementar.

Questionado sobre onde está sendo realizada a sua campanha eleitoral para o pleito deste ano, o candidato, que frisa ter apenas dois anos de governo, afirma que preservou de não lotear a cidade, já que era uma prática de seus antecessores: 'Hoje, mesmo estando Prefeito, porque eu sou médico, não me preocupei em me promover, ficar divulgando as minhas ações, até porque não havia tempo e recursos suficientes para isso, ou eu me dedicava a pagar as dívidas e tentava honrar com o funcionalismo e mantinha a cidade viva, mesmo em meio a uma pandemia tão terrível como vivemos. Na minha reeleição não é diferente. Tenho apenas dois partidos e a minha candidatura é uma das mais pobres dos últimos 50 anos da história, já que o Prefeito quando se lança a reeleição sempre é o mais poderoso. Tenho uma campanha simples, como eu sou e sem nenhuma ostentação, porque o momento não é para isso', afirma.

Publicidade

Perguntado se mesmo com uma alta rejeição pela cidade, ele seria um candidato de 'corredor' e segundo os burburinhos políticos pudesse estar apoiando, por baixo dos panos, o candidato José Bonifácio do PDT, Dr. Adriano nega: 'De maneira nenhuma. Houve uma tentativa de desconstrução da minha imagem, a minha pessoa e com ataques a minha família. Como não me atingiram, começaram a vincular pela cidade que eu não viria candidato ou estaria apoiando fulano ou cicrano. Eu honro as calças que visto. Fui pintado pelos grupos políticos que ficaram de fora da Prefeitura como um monstro, passando uma imagem que eu seria um cachorro com lepra. Fiquei triste, fui abandonado por muita gente e depois, em orações, percebi que as pessoas ruins se afastaram de mim e tive um livramento', declara. O Prefeito da cidade diz ainda, que muitos que o xingaram, hoje estão pulando de galho em galho ou ainda presos em carceragens: 'Eu incomodei muito por eu não ser desse mundo político e de querer o poder pelo poder. Eu ando nas ruas, sem problema algum, porque desde que me lancei candidato e coloquei meu nome a disposição da população, era para enfrentar tudo. Os meus familiares não tiveram culpa da minha escolha e não mereciam ser atacados', desabafa ao vivo no programa.

Quanto a sua rejeição, o Prefeito disse que não acredita em um alto número: 'A nossa cidade vinha há 22 anos sofrendo muito e afundando, talvez achassem que com uma varinha mágica eu resolvesse todos os problemas. Quando assumi e com 2 anos, encaramos uma pandemia. Encontrei uma cidade devastada. Ou eu trabalhava, ou eu me promovia. A minha candidatura hoje mostra a minha consciência tranquila de que eu fiz o melhor, em 2 anos, por essa cidade', diz ele.

Publicidade

Logo abaixo você confere um resumo das principais ideias ou propostas do plano de Governo do Dr. Adriano Moreno, candidato a Prefeito pelo DEM, acerca de variados temas de importância para o município, declaradas e respondidas na entrevista.

Saúde - Peguei a rede hospitalar toda sucateada e reformei todos os Hospitais de Cabo Frio. O São José do Operário hoje é referência em captação de órgãos na Região. O Hospital da Mulher foi todo reformado, as Upas sem manutenção por mais de 10 anos, foram reformadas e a de Tamoios, refeita totalmente. Reformamos também o Hospital do Jardim e criei a Casa da Criança, também no bairro Jardim Esperança.

Publicidade

Tamoios - Reformamos o Hospital de Tamoios e implementei o resgate 24 horas, baseado na Upa do segundo distrito com um heliponto, para casos mais graves.

Salários dos Servidores - Tive vários problemas financeiros desde que assumi a Prefeitura, porém nunca atrasei meses de salário. Ninguém em Cabo frio virou o mês sem receber.

Publicidade

Recursos para a cidade - Andei em Brasília e pedi recursos para Cabo Frio. Consegui e comprei quase 4 milhões de equipamentos, entre respiradores e aparelhos de ultrassom, que estavam há 10 anos sem troca.

Polêmica dos respiradores - Os respiradores doados pelo Deputado Estadual Dr. Serginho e o Prefeito do Rio de Janeiro eram sucateados, com 16 e 17 anos de uso e não eram doados, mas sim cedidos com prazo de devolução a Prefeitura da capital.

Publicidade

Concurso Público - Esse concurso está valendo e foi elaborado junto ao MP do Rio de Janeiro e só aconteceu agora devido a pandemia. Chamei os concursados da educação do concurso de 2019.

Guias de Turismo e decretos - No último decreto aumentei o número de capacidade da rede hoteleira para 90% e do setor da gastronomia para 70%. A nossa ideia é priorizar os guias de turismo da cidade, para que não venham os de fora e atrapalhe os guias locais.

Publicidade

Turismo - Revitalizar os pontos turísticos históricos, implementando um turismo náutico e ecológico, fomentando o nosso aeroporto com voos nacionais e internacionais, trazendo assim um turismo de qualidade.

Emprego e renda - Fundamos a Companhia Municipal de Desenvolvimento, de economia mista onde 51% é da Prefeitura e 49% da iniciativa privada, sendo um incentivo para que os empresários invistam naquela área.

Publicidade

Casa do Trabalhador - Onde funcionava o café do Trabalhador será realizado cursos de capacitação e qualificação profissional.