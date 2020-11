Terminal dos ónibus de Turismo de Cabo Frio Imagem de internet

Por O Dia

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio suspendeu a entrada de ônibus e vans de turismo nos dias 13, 14 e 15 de novembro. A medida está prevista no decreto de nº 6.375, de 30 de outubro de 2020, e acontece porque agentes de segurança do município serão cedidos à Justiça Eleitoral para atuarem na eleição para prefeito e vereadores, que acontece no dia 15.



No fim de semana da eleição, o efetivo de agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana no terminal e também nas entradas da cidade será reduzido, tornando difícil o controle no embarque e desembarque de passageiros conforme os protocolos de segurança sanitária. Equipes que atuam em outras pastas também darão apoio à Justiça Eleitoral.



Atualmente, o Terminal de ônibus de Turismo do bairro Jacaré funciona com 2/3 da capacidade, podendo receber até 80 ônibus e vans.