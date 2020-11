Mais de mil toneladas de lixo é recolhida em Cabo Frio durante o feriado Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Cabo Frio - Durante o fim de semana prolongado devido ao feriado de finados (2), a produção de lixo aumentou cerca de 18% em comparação ao mesmo período do ano passado. De sexta (30) a segunda (2), a Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) recolheu aproximadamente 1.232 toneladas de resíduos, enquanto em 2019, foram coletadas cerca de 1.011 toneladas.



Como o banho de mar está autorizado pelo decreto 6.355, os agentes da autarquia atuaram principalmente nas praias. Nas mais frequentadas, como Forte, Peró, Conchas e Tamoios, foram recolhidas em torno de 114 toneladas de resíduos, sendo cerca de 68 toneladas nas praias do Forte e Foguete, 27 toneladas no Peró e Conchas e 19 toneladas em Tamoios.



Na Ilha do Japonês, as equipes utilizaram uma embarcação para fazer a retirada do lixo produzido pelos frequentadores. Entre os itens recolhidos estavam latinhas, garrafas pet, copos plásticos, sacolas plásticas, canudos, entre outros.



“Trabalhamos com todo efetivo durante o fim de semana prolongado. Além disso, remanejamos as equipes para suportar o aumento da demanda. É importante ressaltar que apesar dos esforços da Comsercaf, manter a cidade limpa é papel de todos e a população precisa contribuir fazendo o descarte correto dos resíduos”, diz Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.