Cabo Frio recebe etapa do Circuito Estadual de Surfe Amador Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 07:28

Cabo Frio - Cabo Frio vai receber os novos talentos do surfe brasileiro. Nos dias 12 e 13 de dezembro, será realizada a segunda etapa do Circuito Estadual Nova Geração do Rio de Janeiro, voltado para atletas até 18 anos. As baterias serão disputadas nas Praias do Forte ou Foguete, a depender das ondas. O evento terá o apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio das secretarias de Cultura, Turismo e Esporte.



O circuito é realizado pela Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), em parceria com as associações locais. Serão adotados todos os protocolos de saúde necessários para prevenir a transmissão de Covid-19.



O campeonato será disputado em três etapas, sendo a primeira no Arpoador ou do Diabo, o Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 30 de novembro; seguida de Cabo Frio, em 12 e 13 de dezembro e finalizando na Praia do Recreio, também na capital, entre 16 a 20 do mesmo mês. As datas podem ser alteradas pela Federação.



“Ao realizarmos a 1ª Semana Municipal de Surfe, que buscou promover os esportes radicais e de natureza, a Prefeitura de Cabo Frio abriu caminho para o reconhecimento do potencial da cidade, que sinalizou para o chamado ‘surfe de alma’, que tem na figura do atleta Victor Ribas a maior referência na cidade. Além disso, foi uma ação inteligente e ágil da associação de surf, o que mostra como é positivo o trabalho integrado com a sociedade civil em benefício do esporte e do turismo da cidade”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Manoel Vieira.