126ª DP (Cabo Frio) Imagem de divulgação

Por O Dia

Cabo Frio - Policiais da 126ª DP cumpriram cinco mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, contra integrantes da facção criminosa que comanda o tráfico de drogas no município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. A operação aconteceu nesta quarta-feira (04/11).



Segundo informações, a ação se deu com base em investigações da delegacia e os agentes prenderam três pessoas, sendo uma delas em flagrante. Os policiais também cumpriram dois mandados de prisão contra acusados que já estão cumprindo pena em presídios, sendo um em Bangu, na Zona Oeste da capital, e outro em Campos dos Goytacazes, Região Norte do Rio.