Presidente Bolsonaro declara apoio ao Candidato a Prefeito de Cabo Frio Dr. Serginho Reprodução

Por Juarez Volotão

Publicado 12/11/2020 08:58 | Atualizado 12/11/2020 09:27

Cabo Frio - O presidente Jair Bolsonaro declarou em sua live desta quarta-feira (11), apoio ao candidato a Prefeito do município de Cabo Frio, Dr. Serginho. O Deputado Estadual que é candidato a Prefeito pelo Republicanos na cidade da Região dos Lagos foi o primeiro nome apoiado oficialmente pelo Presidente do Brasil em todo o estado do Rio de Janeiro, tirando a capital.

'Dr. Serginho de Cabo Frio. Sem ser o da capital, é o primeiro candidato que estou citando do estado todo', declara Bolsonaro oficialmente em sua live nas mídias sociais. O candidato a Prefeito e líder da bancada bolsonarista na Alerj afirmou ficar muito honrado em ter o apoio do Presidente Jair Bolsonaro em sua candidatura: 'Através do seu apoio e de toda família Bolsonaro, tenho a certeza que vamos conseguir o melhor para a nossa cidade. Vamos trazer os recursos e benefícios que o nosso município tanto precisa. Com um apoio desse tamanho fica muito mais fácil reconstruir Cabo Frio', afirma Dr. Serginho.