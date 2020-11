Cabo Frio 405 anos Imagem de internet

Por Juarez Volot√£o

Cabo Frio - A sétima cidade mais antiga do Brasil, fundada em 13 de novembro de 1615, conhecida como a 'capital' da Região dos Lagos, o município de Cabo Frio completa hoje 405 anos de história, lutas, batalhas, vitórias e muitas crises que se arrastam pelos últimos anos - e por governos -, sem muitos motivos para comemorar, mas com um povo acolhedor e guerreiro que enxerga dias melhores. Localizada a 153 Km da capital e um dos destinos turísticos mais procurados do Estado do Rio de Janeiro, Cabo Frio possui 18 praias e lagoas, bairros históricos e reservas arqueológicas, num paraíso com uma população de 230.378 habitantes, segundo a expectativa do IBGE para este ano e 149.701 eleitores, de acordo com o TRE.

A cidade que se confunde com a história do Brasil, já viveu seu áureos tempos e ficou conhecida mundo a fora. Sua economia se baseia no turismo, pesca, agricultura, moda praia, artesanato e nos royalties e tem a Prefeitura Municipal como a sua maior empregadora.

Ruas esburacadas, escândalos na Saúde, visitas da Polícia Federal, greves e paralisações intermináveis da Educação, atraso nos pagamentos dos salários dos servidores, aposentados e pensionistas, rombo no fundo dos aposentados, denúncias de folhas inchadas de pagamento na Prefeitura, bairros e comunidades abandonados, escolas sucateadas, e a velha guerra pelo poder, a qualquer custo, tiraram a alegria do cabo-friense, que no dia do seu aniversário, não tem muito o que comemorar: 'Infelizmente não temos quase nada para comemorar. Nossa Cabo Frio está largada, abandonada e há anos vive nesse caos. Entra Prefeito, sai Prefeito e nada muda. Não podemos voltar para trás e nem permitir que isso continue do jeito que está. Precisamos romper com esse ciclo vicioso e com esses mesmos políticos que sempre mandaram por aqui e tentam continuar mandando', desabafa a ambulante Maria Cristina, que trabalha nas areias da Praia do Forte.

A cidade que já enfrentava uma drástica crise econômica financeira, ficou ainda mais fragilizada com a pandemia do coronavírus que obrigou o fechamento do comércio, gerando a falência de vários empresários e o aumento considerável do desemprego, gerando mais de 30 mil demissões. 'Só na praia mais de 10 mil pessoas ficaram desempregados por mais de 6 meses sem nenhum apoio ou socorro do poder público. Cabo Frio fechou de qualquer jeito, não cumpriu com as suas obrigações de enfrentamento a pandemia, como barreiras de verdade, cumprimento dos decretos, e apenas, faliu a cidade', afirma Wanderson Pitanga da Associação dos Barraqueiros e Ambulantes de Cabo Frio.

'Com tanta coisa ruim que vem acontecendo com Cabo Frio, uma cidade sem renda, sem emprego, sem dignidade para nós moradores, a violência aumentando e me pergunto, para onde vai o dinheiro dessa cidade? Onde está? Não temos obras, não temos educação, não temos saúde, não temos assistência social, não temos o básico, não temos nada. Onde está esse dinheiro?', questiona o João Cardoso, morador do bairro Jardim Esperança, que diz ainda esperar que o povo dê um basta nisso, votando de forma consciente nesta eleição.

Com um orçamento de R$ 956 milhões somente neste ano de 2020 e com projeção orçamentária de R$ 883 milhões para o ano que vem, Cabo Frio continua sendo uma cidade milionária, com umas das maiores arrecadações do interior do estado e com seus recursos claramente mal utilizados. Neste domingo, dia 15 de novembro, dois dias após completar 405 anos, os cabo-frienses terão o desafio de escolher e definir o seu futuro, dentre os 11 candidatos a Prefeito e os 546 candidatos a vereador no município nestas eleições municipais.

Com tantos problemas, percalços, crises e intempéries, ainda assim, o hino de Cabo Frio se faz verdade nesta cidade que sobrevive ao caos, resiste a tudo e se mantém de pé, pois tem no seu povo, trabalhador e guerreiro, a mola propulsora capaz de recomeçar, quantas vezes se fizer necessário, como agora, no domingo dia 15 de novembro: 'Minha esperança é a nossa resposta nas urnas. Chega, basta, não aguentamos mais. Queremos no próximo aniversário da nossa cidade, comemorar de verdade. Eu acredito que viveremos dias e tempos melhores, votando consciente e definindo o nosso futuro, sem errar, sem voltar para trás e só olhando para frente', declara Norma Silva de Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio.

Hino de Cabo Frio:

Cabo Frio, minha terra amada,

Tu és dotada de belezas mil,

Escondida vives num encanto,

Sob o manto deste meu Brasil...



Noites Claras teu luar famoso,

Este luar que viu meus ancestrais...

O teu povo se orgulha tanto,

E de ti, não esquecerá jamais...



Tuas praias, Teu Forte,

Olho ao longe e vejo o mar bravio

A esquerda um pescador afoito,

Na lagoa que parece um rio...



O teu sol, que beleza!

No teu céu estrelas brilham mais...

Forasteiro, não há forasteiro,

Pois nesta terra todos são iguais...

. Victorino Carriço