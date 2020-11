Quantidade de prés-candidaturas a Prefeito em Cabo Frio impressiona Imagem e internet

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 08:56

Cabo Frio - Neste domingo (15), serão realizadas as eleições municipais para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores em todo o Brasil. Em Cabo Frio, os 149.701 eleitores e eleitoras aptos estão distribuídos em 366 seções de votação.



A cidade tem duas Zonas Eleitorais (a 96ª e a 256ª) e conta com 61 locais diferentes de votação, sendo 46 destes escolas da rede municipal de ensino. Além dos pontos de vocação, a Prefeitura de Cabo Frio auxilia ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) com ações de controle de trânsito e fiscalização nas escolas municipais, por meio de 45 guardas civis que estarão de plantão no domingo.



Uma das ações que a Prefeitura promove no domingo, a pedido da Justiça Eleitoral, é a proibição de circulação, parada e estacionamento de veículos nas ruas Ministro Gama Filho, no Braga, onde fica a sede do Fórum da cidade; e Rui Barbosa, no Centro, onde está o cartório eleitoral; entre 4h e 20h30. A medida foi tomada uma vez que estas rua serão utilizadas para transporte, embarque e desembarque das urnas eletrônicas.



A Prefeitura ressalta que conforme determina a Justiça Eleitoral, o uso de máscara para proteção facial virou item obrigatório em todas as seções, sendo necessária a higienização das mãos antes e depois da votação. Também é recomendado que os eleitores e eleitoras mantenham a distância mínima de um metro dos demais e dos mesários e que cada um leve a própria caneta para assinar o caderno de votação. O combate ao vírus é de responsabilidade de cada cidadão.



A Justiça Eleitoral informa, ainda, que este ano, por conta da pandemia do COVID-19, houve uma mudança no horário da votação. Os eleitores e eleitoras poderão comparecer às urnas das 7h às 17h, uma hora a mais que nas eleições anteriores. Importante destacar que o horário entre 7h e 10h é preferencial, mas não exclusivo, para pessoas acima de 60 anos.



Eleitor pode votar sem título

O TRE-RJ informa, ainda, que mesmo que tenha perdido seu título e não tenha tirado a segunda via em tempo hábil, o eleitor ou a eleitora poderá votar normalmente no domingo. Para isso, precisa apresentar ao mesário, na seção eleitoral onde está inscrito, um documento oficial de identificação com foto.



Caso o eleitor ou a eleitora já tenha a biometria cadastrada, é possível utilizar o aplicativo e-Título, disponível para celulares, como documento de identificação na hora de votar. O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas online Google Play e Apple Store.



A relação das seções eleitorais da cidade, de acordo com o TRE-RJ é a seguinte:



SERVIÇO

LOCAIS DE VOTAÇÃO – 96ª ZONA ELEITORAL



CIEP 150 Professora Amélia Ferreira dos Santos Gabina (CIEP do Manoel Corrêa) – Rua Luís de Camões, S/N - Célula Mater.

Seções: 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481



Colégio Estadual Miguel Couto – Av. 13 de Novembro, 51 – Centro

Seções: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 274, 366



Colégio Estadual Professor Renato Azevedo – Av. América Central S/N - São Cristóvão

Seções: 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 519, 527, 532



Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus – Av. Nilo Peçanha, 140 - Centro

Seções: 322, 340, 361, 382, 398, 409, 419, 520



Colégio Municipal Rui Barbosa – Rua Rui Barbosa, 814 - Centro

Seções: 18, 179, 207, 209, 231, 247, 531



Escola Estadual Praia do Siqueira – Rua Luiz Feliciano Cardoso, S/N - Praia do Siqueira

Seções: 80, 81, 82, 203, 213



Escola Municipal Alfredo Castro – Rua Roma, 333 – Jardim Excelsior

Seções: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497



Escola Municipal Américo Vespúcio – Rua Theonas Terra, 70 - Parque Burle

Seções: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 306



Escola Municipal Antônio da Cunha Azevedo – Rua Maestro Clodomiro Guimaraes de Oliveira, S-N - Passagem

Seções: 19, 20, 153, 262, 344, 377



Escola Municipal Arlete Rosa Castanho – Rua Coronel Mário Quintanilha, 299 - Vila Nova

Seções: 383, 393, 410, 518



Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Cinha – Av. Victor Nunes da Rocha, 85 - Parque Burle

Seções: 321, 333, 346, 356



Escola Municipal Deodoro Azevedo – Rua Governador Valadares 1096 - Guarani

Seções: 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514



Escola Municipal Domingos Gouveia – Rua Henrique Terra, 154 - Portinho

Seções: 23, 24, 25, 187, 261, 311, 365



Escola Municipal João Bessa Teixeira – Avenida Antônio Feliciano de Almeida, S-N - Marlim

Seções: 21, 22, 249



Escola Municipal João Rocha – Rua Francisco Paranhos, 701 - Vila Nova

Seções: 166, 185, 223, 229, 250, 273, 309



Escola Municipal Luiz Lindemberg – Rua Irmã Josefina da Veiga, 73 - Praia do Siqueira

Seções: 83, 84, 85, 183, 238, 271



Escola Municipal Professor Edilson Duarte – Rua Professora Amélia Ferreira S/N - Jardim Caiçara

Seções: 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 528



Escola Municipal Professora Izabel dos Santos Machado – Rua França, S/N - Jardim Caiçara

Seções: 158, 167, 192, 251



Escola Municipal Professora Márcia Francesconi Pereira – Rua Expedicionário da Pátria, 410 - São Cristóvão

Seções: 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456



Escola Municipal Robinson Carvalho de Azevedo – Av. Vitor Rocha, 998 - Parque Burle

Seções: 378, 391, 403, 420, 521, 529



Escola Municipal Themira Palmer – Rua Panamá S/N - Manoel Corrêa

Seções: 503, 504, 505, 506, 507, 525



Escola Municipal Zélio Jotha – Av. Joaquim Nogueira 812 - São Cristóvão

Seções: 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490



Fundação Educacional da Região dos Lagos (Ferlagos) – Av. Júlia Kubitschek, 80 - Jardim Flamboyant

Seções: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 162, 283, 307, 345, 358, 374



Instituto de Educação Professora Ismar Gomes de Azevedo – Av. Nilo Peçanha, 68 - Centro

Seções: 9, 10, 11, 12, 13, 165, 191, 278



Legião da Boa Vontade (LBV) – Av. Joaquim Nogueira 772 - São Cristóvão

Seções: 498, 499, 500, 501, 502, 526



Prefeitura de Cabo Frio (sede Braga) – Rua Florisbela Rosa da Penha Quadra 33 - Braga

Seções: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430



São Cristóvão Futebol Clube – Av. Lecy Gomes da Costa, 234 - São Cristóvão

Seções: 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 530



LOCAIS DE VOTAÇÃO – 256ª ZONA ELEITORAL



Centro Educacional Municipal Professora Marli Capp – Rua E, 20 – Qd. 15 (Km 134) - Unamar

Seções: 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 177, 180, 185, 188, 193, 198, 201, 204



CIEP 193 Wilson Mendes (CIEP do Jacaré) – Rua Samuel Bessa, S/N - Jacaré

Seções: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25



CIEP 331 Lysia Bernardes (CIEP de Aquarius) – Rua Porto Alegre, S/N - Aquarius

Seções: 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 191, 208



CIEP 357 José de Dome (CIEP do Tangará) – Rua Santa Margarida, S/N - Tangará

Seções: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115



CIEP 458 Hermes Barcelos (CIEP do Jardim Esperança) – Estrada de Búzios, S/N - Jardim Esperança

Seções: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65



Colégio Municipal Professora Elza Maria Santa Rosa Bernardo – Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, S/N - Jardim Esperança

Seções: 183, 194, 205



Escola Agrícola Municipal Nilo Batista – Rod. Amaral Peixoto, Km 125, 7 (Trevo de Búzios) - Campos Novos

Seções: 120, 121, 122



Escola Estadual Aspino Rocha – Rua José Rodrigues Póvoas, 561 - Gamboa

Seções: 32, 33, 34, 35



Escola Estadual Municipalizada Araçá – Estrada do Araçá, S/N - Pacheco

Seções: 168, 169



Escola Estadual Municipalizada Teixeira e Souza – Avenida Rosalina Cardoso da Fonseca, S/N - Porto do Carro

Seções: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



Escola Municipal de Educação Infantil Palmira Bessa – Rua Quatorze, S/N - Unamar

Seções: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 190, 202



Escola Municipal do Angelim – Estrada do Araçá, Km 12 - Angelim

Seções: 1, 2



Escola Municipal Edith Castro dos Santos – Rua Dois, 138 - Aquarius

Seções: 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 195, 207



Escola Municipal Etelvina Santana da Fonseca – Rua do Moinho, S/N - Peró

Seções: 44, 45, 184, 197



Escola Municipal Evaldo Salles – Rua do Moinho, S/N - Peró

Seções: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43



Escola Municipal Francisco Franco – Estrada do Araçá, S/Nº - Araçá

Seções: 170, 171



Escola Municipal João Evangelista dos Santos – Rod. Amaral Peixoto, Km 121, 6 - Botafogo

Seções: 123, 124, 125



Escola Municipal Justiniano de Souza – Rua da Paz, S/N - Maria Joaquina

Seções: 117, 118, 119, 182



Escola Municipal Maria Dária Saldanha – Estrada de Búzios, 100 - Jardim Esperança

Seções: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90



Escola Municipal Pedro Jotha – Estrada de São Jacinto, Km 11 - São Jacinto

Seções: 48, 49



Escola Municipal Professor Achilles Almeida Barreto – Avenida Wilson Mendes, S/N - Porto do Carro

Seções: 11, 187, 200



Escola Municipal Professor Oswaldo Santa Rosa – Rua Deodoro Azevedo S/N - Guriri

Seções: 103, 189



Escola Municipal Professora Allita Maria do Valle – Rod. Amaral Peixoto, Km 129, 6 - Florestinha

Seções: 172, 173, 174



Escola Municipal Professora Amélia Ferreira – Rod. Amaral Peixoto, Km 134 - Unamar

Seções: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 176



Escola Municipal Professora Catharina da Silveira Cordeiro – Dr. Cardoso da Fonseca - Monte Alegre

Seções: 50, 51, 52, 53, 196



Escola Municipal Professora Cecília Machado Nogueira da Guia – Estrada dos Passageiros, S/N - Jacaré

Seções: 26, 27, 28, 29, 30, 31



Escola Municipal Professora Elicéa da Silveira – Rua Jorge Veiga - Gamboa

Seções: 12, 175



Escola Municipal Professora Lair Dias Gago Pereira – Rua São Paulo, 560 - Jardim Peró

Seções: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 178



Escola Municipal Professora Leomari Garcia – R. Nelson Mandela, N.110 - Tangará

Seções: 116, 179



Escola Municipal Professora Luceléa Rodrigues da Costa – Rua da Assembleia, S/N - Aquarius

Seções: 157, 158, 181, 209



Escola Municipal Professora Marília Plaisant – Rua Dimas Teixeira, S/N - Jardim Esperança

Seções: 76, 77, 78, 79, 80



Escola Municipal Professora Wanda Pereira Roque – Rua dos Marimbás, S/N - Samburá

Seções: 186, 199, 206



Escola Municipal Talita Hernandes Perelló – Estrada de Búzios, 100 - Jardim Esperança

Seções: 91, 92, 93, 94, 192, 203



Escola Municipal Vereador Leaquim Schuindt – Estrada de Búzios, S/N - Jardim Esperança

Seções: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75