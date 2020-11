José Bonifácio, candidato a Prefeito de Cabo Frio pelo PDT Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 16/11/2020 06:38

Cabo Frio - O candidato José Bonifácio do PDT foi eleito Prefeito do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro com 44.497 votos, o que representa 44,75% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou o Dr. Serginho do Republicanos com 33.920 votos, 33,77% dos votos válidos, seguidos de Marquinho Mendes do MDB com 8.928 votos, representando 8,89% dos votos válidos.

José Bonifácio o PDT tem 75 anos, é formado em Economia pela UFF. Foi prefeito e vereador de Cabo Frio e Deputado Estadual. Ex-presidente do Procon-RJ e da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj), vice-prefeito e secretário municipal de Saúde em Arraial do Cabo, subsecretário adjunto dos Direitos do Consumidor na Secretaria de Estado da Casa Civil e secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca do estado do Rio de Janeiro em 2014. Eleito novamente Prefeito de cabo Frio após décadas, depois de uma campanha polarizada entre direita versus esquerda, o candidato pedetista conseguiu unir um bloco de apoiadores, que seriam candidatos a prefeito na cidade, e abriram mão da sua candidatura em apoio a sua candidatura, formando o que eles chamaram de 'aliança do bem', que se consagram vencedores da disputa eleitoral.