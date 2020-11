Quantidade de prés-candidaturas a Prefeito em Cabo Frio impressiona Imagem e internet

Por Juarez Volotão

Publicado 16/11/2020 06:39

Cabo Frio - Cerca de 110.191 eleitores foram as urnas no município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro votar em seu novo Prefeito e seus novos 17 Vereadores da Câmara Municipal neste domingo (15).

As eleições municipais de 2020 em Cabo Frio teve um total de 91.504 ou 83,04% de votos válidos, com 3.352 pessoas que votaram em branco, representando 3,04% e ainda 6.407 pessoas que optaram em voto nulo, com 5,81%. O número de abstenções ficou abaixo da média esperada, com 39.510 votos, o que representa 26,39% dos votos válidos. O prefeito eleito venceu a disputa eleitoral com 44.497 votos, com um total de 44,75% dos votos válidos.