Alunos da rede municipal de Cabo Frio concorrem em festival internacional de cinema

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 08:46

Cabo Frio - Três curtas-metragens produzidos por alunos da Escola Municipal Professora Márcia Francesconi Pereira concorrem na Mostra Virtual do Festival Internacional de Cinema Escolar de Alvorada-RS, o FECEA. Os estudantes disputam na categoria das séries finais do Ensino Fundamental, com vídeos elaborados durante o projeto "Cinema: experimentar, conhecer, realizar", implantado na unidade em 2013. Para votar nas obras, disponíveis para visualização no Youtube, basta clicar no ícone “gostei” até o dia 27 deste mês.



Os vídeos participantes foram desenvolvidos em 2019 por cerca de 40 alunos, do 6° ao 9° ano. Esta é a quarta vez que a escola concorre no FECEA. Em edições anteriores, os alunos garantiram a premiação.



“Os filmes produzidos pelos alunos já foram premiados em edições anteriores do festival e fica a expectativa de conseguirem também nesta edição o reconhecimento pela excelência do trabalho desenvolvido”, contou a professora Tânia Cristina Medeiros Cardoso Lopes, idealizadora do projeto "Cinema: experimentar, conhecer, realizar".



Ainda segundo Tânia, a realização do projeto, assim como a participação dos alunos em grandes festivais, auxilia no desenvolvimento de habilidades nos estudantes. “O legado é o reconhecimento e o desenvolvimento de inúmeras competências, destacando-se o trabalho coletivo e colaborativo, escrita, expressão oral, autonomia e compromisso com os seus filmes”, disse.



Confira os filmes participantes:

Investigação Fake News (https://www.youtube.com/watch?v=Y9Msd3mbRpo...)

Com Outros Olhares (https://www.youtube.com/watch?v=xj2ByHEFs04...)

Culpado, Eu?! (https://www.youtube.com/watch?v=lm5QJe7kNJQ...)