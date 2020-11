Cabo Frio está na rota 2020/2021 dos transatlânticos Imagem de internet

Cabo Frio - Cabo Frio vai integrar a rota 2020/2021 dos transatlânticos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (17) por uma das maiores operadoras de navios, a MSC e é resultado de um trabalho conjunto da Secretaria de Turismo e do Conselho Municipal de Turismo.



A empresa informou que terá 13 saídas entre os dias 2 de dezembro e 23 de março, número bem menor do que nos anos anteriores por conta da pandemia do novo coronavírus. As escalas ainda estão sendo definidas e serão divulgadas em breve.



As negociações tiveram início em outubro, lideradas pelo secretário de Turismo, Manoel Vieira, e pela presidente do Conselho Municipal de Turismo, Luane Ferreira. Foram realizadas reuniões com o delegado da Capitania dos Portos, Alexandro Sarmento, onde foram definidas algumas ações. Dentre as novidades que serão implantadas estão a ampliação da área de proteção no entorno da Ilha do Japonês, com o objetivo de garantir a segurança tanto dos banhistas quanto dos tripulantes e passageiros das embarcações. A medida também é necessária para que os barcos menores que levam os passageiros ao Terminal de Transatlânticos possam navegar pelo Canal do Itajuru sem o risco de encalhe, independente do nível da maré.



“Nesta temporada, não havia previsão de transatlânticos para Cabo Frio. Depois de muita negociação, conseguimos recolocar a cidade na rota, o que significa um ganho enorme não só para o município, mas principalmente para o setor turístico e hoteleiro”, comemora Manoel.



Todos os navios seguirão as normas de combate ao Covid-19 determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As empresas vão implantar uma série de protocolos para aumentar a segurança nos percursos. Dentre as regras estão testes de todos antes do embarque, procedimentos de embarque on-line, aprimoramento de protocolos de triagem, reforço na higienização e na limpeza, distanciamento social e diminuição da capacidade total.